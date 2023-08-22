İzmirli diş hekimlerinden Cumhuriyet'in 100. özel gösterim

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:32

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:32

İzmir Diş hekimleri Odası (İZDO) üyesi İzmirli diş hekimleri Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel program hazılardı. 4 aydır bu özel gün için hazırlandıklarını belirten İZDO Genel Sekreteri Serdar Devrim Erkmen, bu özel ve anlamlı günde usta şair Nâzım Hikmet'in ölümsüz eseri olan Kuvayi Milliye Destanı oratoryosunu sahneleyeceklerini dile getirdi.

9 Eylül 2023'te Atatürk Kültür Merkezi'nde sunacakları gösteriyi İzmirliler'e armağan edeceklerini kaydeden Serdar Devrim Erkmen, “Büyük Taarruz sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir’e 9 Eylül 1922’de girmesi ve elde edilen zaferin ardından Milli Mücadele sona ermiş ve bu olay Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin mihenk taşı olmuştur. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, İzmirli diş hekimleri olarak bu anlamlı program için 4 aydır yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Oratoryonun müzik direktörlüğünü Cem İdiz, sahne uyarlamasını tiyatro oyuncusu Okan Kam ve metin çözümlemelerini ise Merve Ağar üstlendi” diye konuştu.

GÜN BOYU SÜRECEK

Gün boyu sürecek etkinlikler hakkında bilgi veren Serdar Devrim Erkmen, şunları söyledi: “Etkinliğimiz saat 10.00'da Prof. Dr. Hasan Mert'in '100. yılında İzmir'in kurtuluşu; Türkiye'nin kurtuluşu' başlıklı sunumuyla başlayacak. Daha sonra Prof. Dr. Nazan Ersin'in oturum başkanı olduğu seminerde ise Prof. Dr. Özant Önçağ, Dr. Alp Abidin Ateşçi, Dr. Şule Özbilgin ve Anestezi Uzmanı Asım Tunç Yetginer'in katılımıyla 'Diş hekimliğinde genel anestezi' başlıklı sunumlar yapılacak. Kuvayi Milliye Destanı oratoryosunun ardından yine İzmirli diş hekimleri tarafından sahnelenecek ve Sertaç Karaoğlu Tosun'un yönettiği 'Kaç Baba Kaç' adlı tiyatro oyunuyla etkinlik sona erecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe tüm halkımızı davet ediyoruz”