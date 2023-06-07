İZSİAD’dan Antakya Medeniyetler Korosu konseri

Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:16

Güncelleme: 07.06.2023 - 14:16

İzmir Sanayi ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Antakya Medeniyetler Korosu Konseri düzenledi. Anadolu’nun farklı ezgilerini İzmirlilerle buluşturan Antakya Medeniyetler Korosu salondan büyük alkış alırken, konser hep birlikte ayakta söylenen İzmir Marşı ile sona erdi. Konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ile STK başkanları ve İZSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.

Konser öncesi konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, depremde on binlerce insanımızı kaybettiklerini belirterek, Antakya Medeniyetler Korosu’nun da 7 canını yitirdiğini, bugün bu konserin bu canlar anısına düzenlediğini söyledi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN SİMGESİ

Antakya gibi farklılıkları bir kusur değil zenginlik olarak gören kadim kentimiz İzmir’de depremde canlarını yitiren Koro üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu Ahmet Fehmi Ayaz rahmetle andığını dile getiren Küçükkurt, “Huzur içinde uyusunlar, toprakları bol olsun, Allah rahmet eylesin. Anıları, Anadolu Medeniyetler Korosu’nun ezgilerinde ve bu tınıları yüreklerinde hisseden bizlerin kalplerinde yaşayacak. Farklı dinlerden, kültürlerden, inançlardan olan üyelerin bir araya gelerek oluşturdukları, ülkemizin hemen hemen tüm renklerini, tüm değerlerini yansıtan Antakya Medeniyetler Korosu, oluşturduğu bu farklı renklerden yapıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz akı olan bir beraberliğin simgesidir. Ayrıca bu anlamlı organizasyona verdiği desteklerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Polyak Eynez firmasına ve siz değerli konuklara en içten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat ise deprem sonrasında ve halen İZSİAD’ın bölgeye yaptığı yardım ve destekler için teşekkür etti. Deprem sonrası İzmir’e geldiğini ve İzmirlilerin kendisine destek olduğunu vurgulayan Özfırat, en zor günlerinde Antakya gibi kadim ve hoşgörü kenti olan İzmir’in kendilerini yalnız bırakmadığını bunun kendileri için çok özel bir önemi olduğunu kaydetti

Konuşmaların ardından Antakya Medeniyetler Korosu’na teşekkür plaketi ve çiçek takdim edilirken, geceni sponsorlarından Polyak Eynez firmasına da teşekkür plaketi verildi.

Anadolu’nun farklı coğrafyalarına ait türkü ve şarkıların söylendiği, zaman zaman Koro Şefi Yılmaz Özfırat’ın fıkraları ile renklenen konser, hep bir ağızdan ayakta söylenen İzmir Marşı ile alkışlar eşliğinde sona erdi.