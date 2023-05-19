“Karate Kid” serisi geri dönüyor

Yayınlanma: 19.05.2023 - 13:21

Güncelleme: 19.05.2023 - 13:21

"Karate Kid" yeni bir film ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni filmde yönetmen koltuğunda kimin oturacağı belirsizliğini korusa da Sony Pictures filmin geliştirme aşamasında olduğunu ve Cobra Kai’nin ardındaki Ralph Macchio‘nun da yapımda yer alacağını duyurdu.

The Karate Kid ilk defa 1984 yılında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. 1994’te yayınlanan dördüncü filmin ardından 2010’da yeni bir The Karate Kid remake filmi çekildi. Öte yandan bir de Cobra Kai adlı dizi ile evren yeni kollarla genişledi. Animasyon dizisi ve oyunlarla birlikte koca bir marka hâline gelen seri, şimdi evrenini sıfırlayan çağdaş bir yapımla geri dönecek.

JACKİE CHAN FİLMDE OLACAK MI?

Jackie Chan, 2010 tarihli "The Karate Kid" filminde Mr. Han rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Başrolünü Jaden Smith'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Harald Zwart oturuyordu. Jackie Chan'in Mr. Han rolünü bir kez daha tekrarlaması olasılık dahilindeyken, Jaden Smith'in başrole geri dönmesi beklenmiyor.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında duyurulan filmin "orijinal Karate Kid kadrosunu geri getireceği" vaat edilmişti. Ancak potansiyel oyuncu kadrosu bu konudaki kafa karışıklığını artıyor. Orijinal "Karate Kid" serisinde yer alan yeteneklerin çoğu artık Netflix'in devam dizisi "Cobra Kai"de, ancak o diziden hiç kimsenin bu filme dahil olmadığı o sırada açıkça belirtilmişti.