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Görevimiz Tehlike 7: Ölümcül Hesaplaşma'dan fragman geldi

Uzun soluklu Mission: Impossible serisi, Dead Reckoning ile geri dönüyor. Filmden yeni fragman yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:53
Görevimiz Tehlike 7: Ölümcül Hesaplaşma'dan fragman geldi
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Görevimiz Tehlike sersinin son filmi için yeni fragma yayımlandı. Tom Cruise aksiyon yapımında hikayenin sona ermesine yol açacak bir göreve çıkacak. Rebecca Ferguson, Ving Rhames ve Simon Pegg serinin önceki filmlerindeki rollerine geri dönüyor.

Görevimiz Tehlike, Bruce Geller tarafından yaratılan aynı adlı televizyon dizisinden uyarlanan yapım ilk defa 1996 yılında seyirci karşısına geçmişti. Serinin yapımcılığını üstlenen kişi ise tecrübeli oyuncu ve filmin yıldızı Tom Cruise.

14 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen filmden fragman geldi.


Görevimiz tehlike Tom Cruise rebecca ferguson

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