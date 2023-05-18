Görevimiz Tehlike 7: Ölümcül Hesaplaşma'dan fragman geldi
Uzun soluklu Mission: Impossible serisi, Dead Reckoning ile geri dönüyor. Filmden yeni fragman yayınlandı.
Görevimiz Tehlike sersinin son filmi için yeni fragma yayımlandı. Tom Cruise aksiyon yapımında hikayenin sona ermesine yol açacak bir göreve çıkacak. Rebecca Ferguson, Ving Rhames ve Simon Pegg serinin önceki filmlerindeki rollerine geri dönüyor.
Görevimiz Tehlike, Bruce Geller tarafından yaratılan aynı adlı televizyon dizisinden uyarlanan yapım ilk defa 1996 yılında seyirci karşısına geçmişti. Serinin yapımcılığını üstlenen kişi ise tecrübeli oyuncu ve filmin yıldızı Tom Cruise.
14 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen filmden fragman geldi.
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