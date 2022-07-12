Jean-Paul Marat kimdir? Jean-Paul Marat nasıl öldü?

12 Temmuz 2022 Salı, 18:10

Jean-Paul Marat, 24 Mayıs 1743'te Prusya Neuchâtel Prensliği'nde Boudry'de doğdu. Cagliari, Sardunya yerlisi Jean Mara ve Castres'li Fransız Huguenot Louise Cabrol'ün dokuz çocuğundan ikincisiydi.

On yedi yaşındayken Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche'un, Venüs geçişini gözlemlemek maksadıyla Tobolsk'a götürmek üzere topladığı heyete dahil olmak için başvuruda bulundu fakat reddedildi. Daha sonra Paris'e taşındı ve tıp okudu. 1765'te Londra'ya taşındıktan sonra doktor olarak çalıştı. Oradayken Kraliyet Akademisyeni sanatçı Angelica Kauffman ile arkadaş oldu.

JEAN-PAUL MARAT'IN ÖLÜMÜ



Marat, Normandiya'ya kaçan Jirondenlerin faaliyetleri hakkında hayati bilgilere sahip olduğunu iddia ederek içeri giren bir Jironden sempatizanı Charlotte Corday tarafından, cilt enfeksiyonunu hafifletmek için şifalı bir banyo yaptığı esnada öldürüldü. Corday'ın dört günlük duruşması sırasında, "100.000 kişiyi kurtarmak için bir adamı öldürdüm" diyerek suikastı tek başına gerçekleştirdiğini itiraf etti. Corday, dört gün sonra suikast suçundan 17 Temmuz 1793 'te idam edildi. Montagnard'ların rakiplerine karşı kazandığı zafer anında Marat’ın dramatik cinayeti, onun halkın davası için bir şehit olarak görülmesine neden oldu. Adı, yirmi bir Fransız kasabasına ve daha sonra, Fransız ve Rus devrimleri arasındaki sürekliliği simgeleyen bir jest olarak, Sovyet donanmasındaki ilk savaş gemilerinden birine verildi.

Paris'in ünlü ressamlarından Jacques-Louis David, ikonik resmi Marat'ın Ölümü'nde Marat'ı ölümsüzleştirdi.



