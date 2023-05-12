Jennifer Lopez'in başrolünde olduğu The Mother Netflix'te

Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:02

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:02

Lopez'in başrolünde olduğu The Mother'dan geçtiğimiz aylarda fragman gelmişti. Merakla beklenen Netflix yapımı Anneler Günü'ne özel olarak yayımlandı. Ünlü sanatçıyı geçen sene Todd Lieberman ile başrollerini paylaştığı Shotgun Wedding filminde görmüştük.

FİLMİN KONUSU

Film, tehlikeli saldırganlardan kaçan eski bir suikastçının, yıllar önce terk ettiği ve görüşmediği kızını kurtarma macerasını anlatıyor. Kendi peşine takılan düşmanlar, kızını da hedef haline getirince, suikastçı anne harekete geçmek zorunda kalır. Alaska'nın soğuk ve karanlık vahşi doğasında geçirdiği emekliliğinden geri dönen anne, ne pahasına olursa olsun çocuğunu kurtarmak zorundadır. .

"Leon: The Professional" ile karşılaştırılan filmin senaryosunu Misha Green, Andrea Berloff ve Peter Craig kaleme aldı. "The Mother" Anneler Günü'nde yani 12 Mayıs'ta Netflix kütüphanesine ekleniyor

