Jennifer Lopez'in başrolünde olduğu The Mother Netflix'te

Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal ve Paul Raci'nin yer aldığı film 12 Mayıs'ta Netflix kütüphanesine eklendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:02
Jennifer Lopez'in başrolünde olduğu The Mother Netflix'te
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Lopez'in başrolünde olduğu The Mother'dan geçtiğimiz aylarda fragman gelmişti. Merakla beklenen Netflix yapımı Anneler Günü'ne özel olarak yayımlandı. Ünlü sanatçıyı geçen sene Todd Lieberman ile başrollerini paylaştığı Shotgun Wedding filminde görmüştük.

FİLMİN KONUSU

Film, tehlikeli saldırganlardan kaçan eski bir suikastçının, yıllar önce terk ettiği ve görüşmediği kızını kurtarma macerasını anlatıyor. Kendi peşine takılan düşmanlar, kızını da hedef haline getirince, suikastçı anne harekete geçmek zorunda kalır. Alaska'nın soğuk ve karanlık vahşi doğasında geçirdiği emekliliğinden geri dönen anne, ne pahasına olursa olsun çocuğunu kurtarmak zorundadır. .

"Leon: The Professional" ile karşılaştırılan filmin senaryosunu Misha Green, Andrea Berloff ve Peter Craig kaleme aldı. "The Mother" Anneler Günü'nde yani 12 Mayıs'ta Netflix kütüphanesine ekleniyor


Jennifer Lopez the mother joseph fiennes

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