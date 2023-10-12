Jerry Seinfeld'den gelen sürpriz haber: Seinfeld ekibi yeni bir final üzerinde mi çalışıyor?

Yayınlanma: 12.10.2023 - 14:40

Güncelleme: 12.10.2023 - 14:40

Dünyaca ünlü komedyen Jerry Seinfeld, Seinfeld dizisinin 25 yıl önce yayımlanan final bölümünden sonra yeniden birleşme ihtimali hakkında konuştu. Boston'daki Wang Tiyatrosu'ndaki stand-up gösterisi sırasında, bir izleyicinin yönelttiği bir soru üzerine, komedyen yeni bir final bölümünün düşünüldüğünü ima etti.

Seinfeld, dizi finalini beğenip beğenmediği sorulduğunda, "Hadi size finalle ilgili bir sır vereyim. Ancak gerçekten söyleyemem çünkü bir sır" şeklinde cevap verdi.

Ardından, Seinfeld beklenmedik bir şekilde "İşte size şunu söyleyeyim, ama kimseye söylemeyin. O finalle ilgili bir şeyler olacak. Henüz gerçekleşmedi" dedi, izleyicilerin yüksek sesli nefesler ve alkışlarla karşılık verdiği bir sır dolu anı işaret ederek.

"Ve tam olarak sizin düşündüğünüz şeyi, Larry ve ben de düşünüyoruz. Yani göreceksiniz, göreceğiz" diyerek sürecin ne olacağına dair daha fazla bilgi vermedi.

Seinfeld, 1989 ve 1998 yılları arasında dokuz sezon boyunca yayımlanan ve "hiçbir şey hakkında bir şov" olarak tanımlanan Seinfeld dizisinin yaratıcısı ve başrol oyuncusuydu. İki bölümlük final bölümü, karakterler Jerry, Elaine, George ve Kramer'ın eski esprileri ve davranışları nedeniyle mahkemede yargılanmalarını ve hapse girmelerini konu alıyordu.

Final bölümü, eleştirmenler ve izleyiciler arasında karışık eleştirilere tabi tutulmuş ve pek çok kişi tarafından anlaşılmaz ve gereksiz olarak değerlendirilmişti. Ancak bu yeni açıklama, Seinfeld hayranlarını heyecanlandırmış gibi görünüyor ve dizinin ikonik karakterlerini yeniden bir araya getirebilecek bir projenin sinyalini veriyor.