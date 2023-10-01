Cem Yılmaz imzalı komedi ve dramın buluştuğu "Do Not Disturb": İzlemeye değer mi?

Yayınlanma: 01.10.2023 - 20:18

Güncelleme: 01.10.2023 - 20:18

Cem Yılmaz'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Do Not Disturb" komedi-dram türündeki bir film olarak dikkat çekiyor. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz'a Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Özge Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor.

Hikaye, hayatının büyük bir kısmını vapurlarda garson olarak geçiren Ayzek'in pandemi sırasında işini kaybetmesiyle başlıyor. Daha sonra bir otelde gece vardiyasında iş bulan Ayzek, işteki ilk gecesinde karşılaştığı tuhaf misafirlerin yaşamlarını altüst eden olaylarla karşı karşıya kalır.

VİR CEM YILMAZ KLASİĞİ OLARAK KOMEDİ VE DRAMIN KARIŞIMI

"Do Not Disturb", diğer Cem Yılmaz imzası taşıyan; Pek Yakında, Karakomik Filmler, Arif V 216 gibi filmlerde de gördüğümüz komedi-darm karışımını barındırıyor.

"Do Not Disturb" bir komedi-dram filmi olarak etiketlense de, film boyunca neler olup bittiği konusunda bazı karışıklıklar yaşandığı belirtiliyor. Ayzek karakteri, işine çok ciddi yaklaşan bir kişi olarak tanıtılırken, aynı zamanda geçmişteki balıkçılık işi hakkında gereksiz yere ayrıntılı konuşan bir karakter olarak gösteriliyor. Film, karakterlerin ve olayların birbirinden kopuk olduğu bir şekilde ilerlediği hissini veriyor.

Film, COVID-19 pandemisinin gölgesinde geçen bir hikaye sunuyor ve izleyicilere pandemi sonrası dönemin zorluklarını hatırlatma amacını taşıyor. Ancak, filmin ilerledikçe pandeminin arka planda olduğu ve hikayenin bazı noktalarda belirsiz olduğu fark ediliyor.

"Do Not Disturb" ilginç yan karakterlere sahip olmasına rağmen, bu karakterlerin yeterince geliştirilmediği ve hikayenin ardında yer alan yan olayların düzensiz olduğu eleştirileriyle karşı karşıya kalıyor. Filmdeki diyaloglar bazen yapay ve tekrarlayıcı olarak nitelendiriliyor.

BAŞARILI OYUNCULUKLAR...

Ancak film, oyuncu kadrosunun performanslarına olumlu bir şekilde değiniliyor. Cem Yılmaz'ın başarılı performansı ve yan karakterlerin canlı oyunculukları filmi sürükleyici kılan unsurlar olarak öne çıkıyor.

"Do Not Disturb" tuhaf ve beklenmedik olaylarla dolu bir hikaye sunarken, bazı izleyiciler için anlaşılması zor olabilecek bir yapıya sahip olduğunu söylemekte fayda var. Film, kafa karıştırıcı ve netlikten yoksun olması nedeniyle eleştirilere maruz kalacak gibi duruyor.

Sonuç olarak, "Do Not Disturb" ilginç karakterler ve sıradışı olaylarla dolu bir komedi-dram filmi olarak dikkat çekse de hikayenin bazı unsurları ve yapısıyla ilgili eleştirilere de açık. Cem Yılmaz'ın performansı ve filmdeki oyuncu kadrosu olumlu bir şekilde öne çıkarken, film genel olarak karmaşık bir deneyim sunuyor. Netflix'te izleyicilerle buluşan film, kişisel tercihlere göre farklı tepkilere yol açabilir...