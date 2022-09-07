Jerusalem Quartet, 13 Eylül'de CRR'de sahneye çıkacak

07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:55

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte Wolfgang Amadeus Mozart, Erich Wolfgang Korngold ve Johannes Brahms'ın eserleri yorumlanacak.

Konserde, kemanda Alexander Pavlovsky ve Sergei Bresler, viyolada Ori Kam ve Miguel da Silva, viyolonselde ise Kyril Zlotnikov ve Frans Helmerson sahneye çıkacak. Jerusalem Quartet topluluğu, bugüne dek dünyanın önemli festivallerinde ve önde gelen salonlarında müzikseverlerle buluştu.

Festival 23 Eylül'de sona erecek.