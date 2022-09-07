Jerusalem Quartet, 13 Eylül'de CRR'de sahneye çıkacak
"II. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali", 13 Eylül'de Jerusalem Quartet topluluğu ile Miguel da Silva ve Frans Helmerson'ı ağırlayacak.
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte Wolfgang Amadeus Mozart, Erich Wolfgang Korngold ve Johannes Brahms'ın eserleri yorumlanacak.
Konserde, kemanda Alexander Pavlovsky ve Sergei Bresler, viyolada Ori Kam ve Miguel da Silva, viyolonselde ise Kyril Zlotnikov ve Frans Helmerson sahneye çıkacak. Jerusalem Quartet topluluğu, bugüne dek dünyanın önemli festivallerinde ve önde gelen salonlarında müzikseverlerle buluştu.
Festival 23 Eylül'de sona erecek.
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