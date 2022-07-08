John Boyne'dan 'Gökyüzüne Uzanan Merdiven'

08 Temmuz 2022 Cuma, 00:02

Yazar, bir hikâyenin peşine düştüğünde ne kadar ileriye gidebilir?

Başarıya ulaşmak için her yolu deneyen zeki ve acımasız bir yazarın edebiyat çevrelerinde tutunabilmek için neleri göze alabileceğini gösteren bu ustaca tasarlanmış roman, fikir ve sanat eserlerindeki intihal sorununa da dikkat çekiyor.

Yayıncılık dünyasının dinamiklerini anlamak adına çok değerli paylaşımlarda bulunan kitap; hırsları, zaafları ve bastırılmış arzuları uğruna yıldızı bir anda parlayan veya ışık hızında sönen yazarların çalkantılı hayatlarından, ışıltılı ama bir o kadar da samimiyetsiz manzaralar sunuyor.

Bir hikâye bulduğunda ya da duyduğunda onu sahiplen; sonra dünya ayaklarına gelecektir. Edebiyat tutkusu yüzünden evinden, ailesinden koparak bir otelde garsonluk yapmaya başlayan Maurice Swift'in en büyük ideali ileride başarılı bir yazar olmaktır. Bu yolda kendince adımlar atsa da en büyük eksikliği hayal gücüdür. Fakat böylesine küçük bir ayrıntı yüzünden idealinden vazgeçmek niyetinde değildir.

Çünkü aslında, bir yazar için gereken en önemli şey hikâyelerdir ve hikâyeler tek bir zihnin ürünü olmaksızın her yerde bulunabilir. Genç adam, 1988 yılında, Batı Berlin'deki Savoy Oteli'nde, ünlü romancı Erich Ackermann'la yaşadığı tesadüfi karşılaşma sonrasında hedefine bir adım daha yaklaşır. Kısa sürede ilişkileri tarifi zor bir usta-çırak ilişkisine dönüşür. Uzun süredir yaratıcı ateşini yakabilecek bir kıvılcımın izini süren Maurice nihayet aradığını bulmuştur: Erich'in yarım asırdır yükünü sırtladığı büyük sırrı, ilk romanı için bulunmaz bir kaynak olacaktır...

Zamanla “kuşağının en becerikli İngiliz yazarı” olarak anılmaya başlanacak bir adamın seksenlerin sonundan iki binli yıllara uzanan yazarlık kariyerini odağına alan Gökyüzüne Uzanan Merdiven, şöhret ve başarı hırsının insanın gözünü ne denli karartabileceğini gösteriyor. “Herkesin bir sırrı vardır,” düşüncesiyle John Boyne, psikoloji temelli bir romana imza atıyor.

JOHN BOYNE KİMDİR?

John Boyne, bugün hala yaşadığı Dublin'de 30 Nisan 1971 tarihinde doğan İrlandalı romancı. Romanları 50'den fazla dilde yayımlandı. 2006 yılında yazdığı Çizgili Pijamalı Çocuk adlı romanı 2008'de aynı adlı filme uyarlandı .

İlk kısa öyküsü Sunday Tribune tarafından yayınlandı ve 1993'te Hennessy Edebiyat Ödülü için kısa listeye alındı. Trinity College Dublin (BA) ve University of East Anglia (MA) mezunu olup, 2015 yılında University of East Anglia'dan Fahri Edebiyat Doktorası ile ödüllendirildi. 2015 Scotiabank Giller Ödülü jürisine başkanlık etti.

ROMANLARI

* 2000: Zaman Hırsızı

* 2001: Kaba Biniciler Kongresi

* 2004: Crippen

* 2006: Next of Kin

* 2008: Ödül Üzerine İsyan

* 2009: Özel Amaçlı Ev

* 2011: Mutlakçı

* 2013: Bu Ev Perili

* 2014: Yalnızlığın Tarihi

* 2017: Kalbin Görünmez Öfkeleri

* 2018: Gökyüzüne Bir Merdiven

* 2020: Bilgeliğin Kapılarında Bir Gezgin