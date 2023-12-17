John Krasinski imzalı If'te yıldızlar geçidi: Ryan Reynolds, Matt Damon ve Phoebe Waller-Bridge buluştu...

Yayınlanma: 17.12.2023 - 19:03

Güncelleme: 17.12.2023 - 19:04

"IF" fragmanı, John Krasinski'nin yönettiği ve başrolünü Ryan Reynolds ile paylaştığı yeni fantastik komediyi tanıtıyor. Film, yaratıcıları tarafından terk edilmiş hayali arkadaşlarının peşinden giden bir genç kızın hikayesini anlatıyor.

John Krasinski'nin yazıp yönettiği "IF" filmi, bir grup hayali arkadaşın, çocukluklarına dair umutlarını, hayallerini ve hırslarını içeren zaman kapsüllerini barındırdıkları bir konsepti keşfeder. Ryan Reynolds, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr, Emily Blunt, Matt Damon, Maya Rudolph, Jon Stewart, Bobby Moynihan, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Christopher Meloni, Richard Jenkins, Awkwafina ve Steve Carell gibi birçok ünlü oyuncu, filmde yer alıyor.

Film, "The Office" dizisinde birlikte rol alan Krasinski ve Carell'i yeniden bir araya getiriyor. Bu proje, ikilinin dizinin 2013'te sona ermesinden bu yana birlikte gerçekleştirdikleri ilk iş.

John Krasinski, filminin çocuklar için yapılmış bir film olduğunu belirterek, aile dostu bir yapım yapma isteğini dile getiriyor. "IF", hayali arkadaşlarına duyulan sevgiyi ve çocukluk dönemlerine ait umutları ele alarak, büyüdüğümüzde bile aslında çocukluğumuzu hiçbir zaman kaybetmediğimizi vurguluyor.