John Lennon'ın Paul McCartney'e yazdığı öfkeli mektup satışa çıktı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:03

İngiliz müzik grubu The Beatles'ın dağılmasından sonra John Lennon, Paul McCartney'e öfkeli bir mektup yazdı.

Bu mektubun orijinali şimdi Gotta Have Rock and Roll adlı müzik koleksiyonu eşyaları sitesinde satışa sunulacak ve 40 bin dolara satılması bekleniyor.

El yazısıyla yazılmış üç sayfalık mektup, Imagine'le tanınan şarkıcı tarafından Kasım 1971'de kaleme alındı.

Mektup, grup dağıldıktan 18 ay sonra yazılmıştı ve mektupta Lennon, McCartney'nin The Beatles'a dava açması ve yakın zamanda Melody Maker dergisine verdiği bir röportaj hakkında yorumda bulunuyordu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, McCartney'ye "saplantılı eski dostum" diye hitap eden Lennon, "Melody Maker'da 'basit, dürüst insan' Paul'ü oynamak çok güzel ama çok iyi biliyorsun ki bir parça kağıt bile imzalayamıyoruz" diye yazmış.

Lennon mektupta "Saldırgan olan sen değilsen (iddia ettiğin gibi), bizi mahkemeye veren ve herkesin içinde üzerimize s*çan kim?" ifadesini kullanıyor:

"Daha önce de söylediğim gibi, bir konuda yanılıyor olabileceğini düşündüğün oldu mu hiç?"

Lennon, McCartney'nin Imagine'in "politik olmadığı" iddiasına da katılmıyor ve şunları söylüyor:

"Belli ki kelimeleri irdelememişsin... Politik görüşlerin Mary Whitehouse'unkilere çok benziyor: 'Hiçbir şey söylememek, bir şey söylemek kadar ses çıkarır!'

Lennon, mektubunu şu sözlerle bitiriyor:

"Sana küskün de değilim. Temelde aynı şeyi istediğimizi biliyorum ve sana hem telefonda hem de bu mektupta söylediğim gibi, ne zaman buluşmak istersen tek yapman gereken aramak."

McCartney geçen yıl verdiği bir röportajda The Beatles'ın dağılmasından hala Lennon'ı sorumlu tuttuğunu söylemişti.

McCartney "Bölünmeyi ben başlatmadım. Başlatan bizim Johnny'mizdi" demişti.

"Bu benim grubumdu, benim işimdi, benim hayatımdı; bu yüzden devam etmesini istiyordum."