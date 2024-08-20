'Joker: İkili Delilik' filminden yeni poster yayımlandı

"Joker", devam filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'de "Joker: İkili Delilik” adıyla 4 Ekim’de vizyona girecek olan devam filminin yeni posteri yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 17:24
'Joker: İkili Delilik' filminden yeni poster yayımlandı
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2019'un büyük beğeni toplayan "Joker" filminin devamı olan "Joker: Folie à Deux" (Joker: İkili Delilik) filminin yeni posteri yayınlandı.

Posterde başrol oyuncuları Joaquin Phoenix ve Lady Gaga yer alıyor. Phoenix, ilk filmdeki Arthur Fleck rolüne geri dönerken, Gaga filmde ona eşlik edecek.

"Joker: İkili Delilik" filminin müzikal öğeler içereceği açıklandı. İlk filmin müziğiyle En İyi Film Müziği Oscar'ı kazanan Hildur Gu?nadóttir’in ardından devam filminde de müzik önemli bir yer tutacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Catherine Keener, Brendan Gleeson, Zazie Beetz ve Steve Coogan gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi Todd Phillips bulunuyor.

Filmin konusu şöyle: 

Arthur Fleck’in akıl hastanesine kapatılmasının ardından Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı beklerken başlıyor. Arthur, ikili kimliğiyle mücadele ederken gerçek aşkı ve içindeki müziği buluyor.

Türkiye'deki dağıtımını TME Films’in üstlendiği "Joker: İkili Delilik", 4 Ekim’de vizyona girecek.


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