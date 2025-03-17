‘Kadıköy-Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri’ başlıyor

Yayınlanma: 17.03.2025 - 14:30

Güncelleme: 17.03.2025 - 14:36

Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Kitapları ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen “Kadıköy Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri” 20-23 Mart tarihleri arasında Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) edebiyatseverlerle buluşacak.

Türk edebiyatının birbirinden değerli isimlerinin bir araya geleceği etkinliğin onur konuğu ise gazetemizin yazarı Zeynep Oral olacak. Gazetemizin yazarı Işık Kansu ve Zeynep Oral, 20 Mart saat 13.00’te etkinliğin açılışında konuşacak.

Edebiyatın farklı türlerinin ele alınacağı birçok söyleşinin yapılacağı etkinlikte yazarlar okurlarla buluşacak.

Etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlanabilir.

KADIKÖY-CUMHURİYET ÖYKÜ VE ROMAN GÜNLERİ PROGRAMI

20 MART 2025 PERŞEMBE

14.00- “Edebiyatın Cesur Yüzü"

Konuşmacılar: Zeynep Oral ve Ayşe Kulin.

15.00- “Roman Kahramanı Olarak Kadın”

Konuşmacılar: Belgin Bıyıkoğlu ve Asuman Kafaoğlu Büke.





21 MART 2025 CUMA

15.00- “Orhan Kemal Edebiyatı”

Konuşmacılar: Işık Öğütçü ve B. Sadık Albayrak.

16.00- “Edebiyatta Büyülü Gerçekçilik”

Konuşmacılar: Zeynep Aliye ve Halil Genç.

22 MART 2025 CUMARTESİ

14.00- “Günümüz Öykücülüğü"

Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Murat Çelik ve Hürriyet Yaşar

15.00- “Edebiyattan Sinemaya”

Konuşmacılar: Işıl Özgentürk, Mehmet S. Aman(kolaylaştırıcı).

16.00- “Kadın ve İsyan”

Konuşmacılar: Mine Kırıkkanat ve Zülâl Kalkandelen.





23 MART 2025 PAZAR

14.00 - “Yazının Renkli Bahçesi: Çocuk Edebiyatı”

Konuşmacılar: Necdet Neydim, Behiç Ak ve Gülten Dayıoğlu.

15.00 - “Çeviri Edebiyat”

Konuşmacılar: Ülker İnce ve Feyza Hepçilingirler.

16.00 - “Edebiyatımızda Bilim Kurgu, Distopya ve Günümüz”

Konuşmacılar: Afşin Kum, Mehmet S. Aman.