Kadıköy Kitap Günleri 10. kez kapılarını açtı

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Kadıköy Kitap Günleri, uzun bir aranın ardından yeniden okurlarıyla buluşuyor. Son olarak 2017 yılında Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen etkinlik, 325 bin ziyaretçiyi ağırlamış ve 2 milyonun üzerinde kitap satışıyla büyük ilgi görmüştü. Bu yılki etkinlik, her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

ONUR KONUĞU AYŞE KULİN

Resmi açılış töreni 13 Haziran saat 14.00’te gerçekleştirilecek etkinlikte Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ayşe Kulin, 10. Kadıköy Kitap Günleri’nin onur konuğu olarak okurlarla buluşacak. Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası ve solistlerinin konseriyle başlayacak programda, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı bir konuşma yapacak ve Ayşe Kulin’e onur plaketi takdim edilecek.

Açılış gününün söyleşi programında, Pınar Erkan “Bir Semt Belleği Nasıl Yazılır?” başlıklı etkinlikte kent hafızasının izini sürecek. Mario Levi Söyleşi Alanı’nda düzenlenecek “Önce Kendini Sev” başlıklı söyleşide ise Adil Yıldırım, bireyin kendisiyle kurduğu ilişkinin yaşamına etkilerini değerlendirecek.

DOLU DOLU BİR HAFTASONU

Kadıköy Kitap Günleri’nin hafta sonu programında edebiyattan tarihe, sağlıktan güncel meselelere uzanan geniş bir yelpazede söyleşiler yer alacak.

Bahar Eriş ve Ömür Kurt, “Çocuktan Öğrenen Yetişkinlerin Çağı” söyleşisinde çocuklarla kurulan ilişkinin dönüştürücü gücünü ele alırken, Murat Menteş “Huzur Tanpınar’da” başlıklı oturumda Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebiyat mirasını yorumlayacak. Irmak Zileli ve Neslihan Önderoğlu “Bir Hikâye Nasıl Başlar?” söyleşisinde yazma sürecini konuşacak. Gazetemiz yazarı Zeynep Oral’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Nâzım Hikmet 124 Yaşında” etkinliği de şiirseverleri bir araya getirecek.

Programın diğer dikkat çeken etkinlikleri arasında Op. Dr. Banu Çiftçi’nin menopoz ve hormon tedavisi üzerine konuşması, Ayşen Özagar Somunkıran ve Ömür Müzeyyen Yılmaz’ın “Edebiyatta Kadın Anti-Kahramanlar / Kadınların Gizli Ajandası” söyleşisi ile gazetemiz yazarı tarihçi Sinan Meydan’ın “Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet” başlıklı konuşması yer alıyor.

Gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan “Ne Olacak Bu Memleketin Hâli?” oturumunda güncel gelişmeleri değerlendirecek. Altay Öktem ve Orhan Alkaya şiir üzerine söyleşirken, Yavuz Oğhan “Millete Emanet” başlıklı etkinlikte okurlarıyla buluşacak.

USTA İSİMLER İMZA GÜNLERİNDE OKURLARLA BULUŞUYOR

Söyleşilerin yanı sıra çok sayıda yazar ve sanatçı da imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek. Gazetemiz yazarı Müjdat Gezen’in “Her Şeye Hakkınız Olabilir, Umutsuz Olmaya Asla!” başlıklı söyleşisi ile İbrahim Varlı ve İlhan Uzgel’in katılacağı “Dünya Nereye Gidiyor: Tehditler ve Olanaklar” oturumu programın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor.

Feyza Hepçilingirler, Hicabi Demirci, Berkay Ateş, Gani Müjde, Haydar Ergülen, İlker Başbuğ, Çağdaş Bayraktar, Serhan Asker, Gülsüm Kınıkoğlu Başer, gazetemiz yazarları Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak da imza günlerinde okurlarıyla buluşacak.

Söyleşiler, imza günleri ve yayınevlerinin katılımıyla gerçekleşen Kadıköy Kitap Günleri, 10 gün boyunca kapsamlı bir kültür ve edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinliğin ayrıntılı programına ise Kadıköy Kitap Günleri’nin resmi internet adresinden ulaşmak mümkün.