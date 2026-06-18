'Kadın Aklı Erkek Aklı' prömiyer yapıyor

Kadınlar ne düşünüyor, erkekler ne anlıyor? Tiyatro Ak’la Kara’nın yeni oyunu “Kadın Aklı Erkek Aklı”, kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir bakış açısıyla sahneye taşıyor.

Uyarlama ve yönetmenliğini Savaş Özdural’ın üstlendiği yapım, ilişkilerin en tanıdık anlarını skeçler, stand-up performansları ve müziklerle harmanlayarak seyirciyle buluşturuyor. 29 Haziran Pazartesi günü Trump Sahne'de promiyeri gerçekleşecek oyunun kadrosunda televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimleri Elçin Afacan, Yağmur Ün, Fatma Tezcan, Özgün Karaman, Sertan Erkaçan ve Kerem Poyraz Kayaalp yer alıyor.

İLİŞKİLERE MİZAHİ BİR BAKIŞ

Kadın ve erkek ilişkilerinin gündelik hayatta karşılaşılan yönlerini sahneye taşıyan “Kadın Aklı Erkek Aklı”, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir seyir deneyimi sunuyor. Farklı karakterler ve olay örgüleri üzerinden ilerleyen oyun, kadın ve erkeklerin birbirlerine dair beklentilerini, önyargılarını ve iletişim biçimlerini mizahın diliyle ele alıyor.

Yaklaşık iki saat süren yapım, seyirciyi yalnızca izleyen değil, anlatılan hikâyelerin içinde kendinden parçalar bulabilen bir konuma taşıyor. Günlük yaşamdan beslenen anlatımıyla dikkat çeken oyun, ilişkilerin evrensel dinamiklerini sahneye taşıyarak her yaştan izleyiciye hitap ediyor.