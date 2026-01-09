Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı

Anadolu Hayat Emeklilik’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması, 20. yılında kadın fotoğrafçılarla yeniden buluşuyor. Kadın fotoğrafçılara objektifleriyle hayata dair bakış açılarını yansıtmaları için bir platform sunan yarışmanın 2026 yılı başvuruları, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi üzerinden yapılabilecek ve 27 Mart 2026 tarihine dek devam edecek.

“Hayata Dair” temasıyla düzenlenen yarışmaya, 18 yaş ve üzeri kadınlar en fazla dört adet dijital renkli fotoğraf ile katılabilecek. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak ve anadoluhayat.com.tr ile tfsfonayliyarismalar.org internet sitelerinde yayımlanacak.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 60 BİN TL

Yarışmada birincilik ödülü 60 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, üçüncülük ödülü ise 40 bin TL olarak belirlenirken; dereceye giren katılımcılara sırasıyla altın, gümüş ve bronz derece madalyaları verilecek.

Ayrıca üç esere mansiyon verilerek her birine 20 bin TL ödül takdim edilecek. Yarışmanın 20. yılına özel olarak verilen ‘20. Yıl Özel Ödülü’ ve ‘Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü’ kapsamında seçilen eser sahipleri ise aynı şekilde 20 bin TL ile ödüllendirilecek. Sergilemeye değer bulunan eserlerin her biri için de 10 bin TL takdim edilecek.

Seçici kurul, Emeritus Prof. Güler Ertan, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve fotoğrafçı (ESFIAP, EFIAP\b) Burak Şenbak, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal’dan oluşuyor.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması hakkında daha detaylı bilgiye anadoluhayat.com.tr ve tfsfonayliyarismalar.org internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor.