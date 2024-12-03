Kadın haklarına özel konser

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:13

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:13

5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90’ıncı yıl dönümü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi iş birliği ile düzenlenen konser programı ile kutlanacak.

TOBAV Mandolin Orkestrası konseri, 5 Aralık günü saat 13.30’da Kültürpark İzmir Sanat’ta ücretsiz olarak sahnelenecek. Orkestranın şefliğini Uğur Sayınbatur üstlenecek.