Kadın Oyunları Festivali 2022 başlıyor

31 Ocak 2022 Pazartesi, 22:35

Geçen yıl Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile dört kentte ilk defa gerçekleştirilen ve ilk ve tek kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali, bu yıl da Ankara, Konyaaltı, Bandırma ve Ayvalık'ta tiyatro severler ile buluşacak.

Toplamda sekiz oyun ile 19 gösterim yapılacak olan festivalde her kent için farklı programlar oluşturuldu.

AVRUPA GÖSTERİMLERİ DE DAHİL EDİLEBİLİR

Festivalde bu yıl salgın şartlarında değişiklik olması halinde Avrupa gösterimleri de programa dahil edilecek.

İlk olarak 15-19 Şubat arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başkentte başlayacak olan festival, 23-26 Şubat'ta Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antalya’da, 1-6 Mart arasında Bandırma Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve son olarak geçen 23-27 Mart’ta ise Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde Balıkesir’de final yapacak.

15-16 Ekim 2021’de İzmir’de bir önceki festivalin final etkinliği olan ve dünyanın dört bir yanından kadın aktivistlerin katılacağı Uluslararası Kadın Sempozyum yeniden düzenlenecek. Öte yandan festival programında kadınlara yönelik sorunları ve çözüm yollarını derinlemesine irdeleyen söyleşi ve panellere yer verilecek.

"FESTİVALDEN ÖTE BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ"

Festival Direktörü Hasan Aldemir yaptığı açıklamada, "Kadın Oyunları Festivali yarattığı etki ile sadece bir tiyatro festivali olmasının ötesine geçerek uluslararası bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Kadına ait her türlü sorunu sanat cephesinden ve en üst perdeden ses çıkararak gündemde tutmaya devam edecek. Festivale katkı sunan tüm kadın çalışanlara ve festival komitesine, emeği geçen tüm tiyatro topluluklarına ve festivalin gerçekleşmesinde önemli katkılar sunan ve destek veren kurumlara sonsuz teşekkür ediyorum’" diye konuştu.

Festival programı destek veren ilgili kurumların ve organizasyonun sosyal medya hesaplarından ayrıntılı şekilde duyurulacak.