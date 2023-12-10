Devlet Tiyatrosu: Denizli'den çekildik

Yayınlanma: 10.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 04:00

Denizli Devlet Tiyatrosu’nun önceki akşam Pamukkale Ünivervsitesi’ne bağlı Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi’ndeki “Binbir Gece Masalları” oyunu öncesi kriz yaşandı. Oyun öncesi üniversitedeki bir görevliyle sorun yaşayan oyuncular, temsil sonrası sahneden açıklama yaptı. Kendilerine, “Pılınızı pırtınızı toplayın gidin” dendiğini ifade eden sanatçılar, Devlet Tiyatrosu’nun Denizli’den çekilme kararı aldığını duyurdu. Seyirciler oyuncuları ayakta alkışlarken üniversite yönetimine tepki gösterdi. Aynı oyunun dün akşamki tekrar temsili de yapılmadı.

"ÜNİVERSİTE BİZİ İSTEMİYOR"

Devlet Tiyatrosu oyuncuları, bilet alan seyircinin mağdur olmaması için önceki akşamki oyunun iptal edilmediğini dile getirirken şu açıklamayı yaptılar: “Ne yazık ki bugün oyundan önce yaşanan talihsiz bir olaydan dolayı görüştüğümüz, üzüntü ve şikâyetlerimizi dile getirmeye çalıştığımız, üniversitenin görevlendirdiği isim sorunlarımızı çözmediği gibi daha da agresif davranıp ‘Pılınızı pırtınızı toplayın gidin’ diyerek maksadını aşan cümleler kurmuştur. Normalde bu üslup, oyun ihlaline yol açabilecekken genel müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler sonucunda siz saygıdeğer seyircilerimizin etkilenmemesi için temsilimizi söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdik. Yaşananlar bizi ilişkilerimizi kesme noktasına getirmiştir. Anlaşılıyor ki üniversite yönetimi bizi burada misafir etmek istemiyor. Bu oyunumuzun Devlet Tiyatrosu’nun Denizli’de gerçekleştirdiği son temsil olduğunu üzülerek belirtmek istiyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.”