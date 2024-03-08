Kadınlar, 'Nene Korkut Hikayesi' ile sahne aldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gönüllü kadınlardan oluşan ekip Nene Korkut Hikayesi isimli oyunu sahneye taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 22:25
Kadınlar, 'Nene Korkut Hikayesi' ile sahne aldı
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Üsküdar Belediyesi Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi'nin kadınlarla oluşturduğu tiyatro grubu, "Nene Korkut Hikayesi" adlı oyunu Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahneye çıkan kadınlar, amatör oyuncuların da katılımıyla, gönüllülük esasına dayanarak hazırladıkları oyunu sergiledi.

Üç ay gibi kısa bir sürede hazırlanan oyunun senaryo, kostüm ve sahne tasarımı tamamen gönüllü kadınlar tarafından yapıldı...


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