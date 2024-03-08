Ümit Besen ve Pamela 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Bakırköy'de sahneye çıkacak

Ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela, 8 Mart'ta İstanbul Bakırköy'de konser verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 12:23
Ümit Besen ve Pamela 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Bakırköy'de sahneye çıkacak
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bakırköy'de Ümit Besen ve Pamela konseri ile kutlanacak.

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen konser Bakırköy Sanatçılar Parkı’nda yapılacak. Konser saat 19:30'da başlayacak.


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