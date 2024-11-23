Yayınlanma: 23.11.2024 - 16:11

Güncelleme: 23.11.2024 - 16:11

Usta şair Nazım Hikmet'in "Kadın" adlı şiirini besteleyen şarkıcı Tekin Turan, "Kimi Derki Kadın" isimli teklisini yayınladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde konuya dikkat çeken Turan, yayınladığı şarkının isminde "ki" bağlacını özellikle bitişik yazarak farklı bir protestoya imza atmayı amaçladığını belirtti. "Bağlaç olan 'ki' ayrı yazılır bununla birlikte ister ayrı olsun ister birleşik kadınları hayattan ayırmayın" dedi. Şarkının klibinde katledilen kadınların medyada yer alan haberlerine ve protestolarına yer verildi.

"Mutlu ve mücadeleci kadınlar tarafından büyütüldüm" diyen ve kadına karşı şiddeti durdurmanın herkesin görevi olduğunu belirten Turan, çocukluğunda babasının Almanya’da inşaatta çalıştığını ve bu nedenle annesi tarafından büyütüldüğünü söyledi. "Aile terbiyemizi annemizden aldık. Anne bizim kültürümüzde kutsaldır. Annem ve üç ablam ile çok güzel bir çocukluk geçirdim. Annemin vefatından sonra ablalarım bana anne oldu. Ben de şimdi çok şükür bir kız babasıyım. Kızımın iyi bir eğitim alması benim için çok önemli" diyen Turan, kız çocuklarının eğitiminin önemini de vurguladı.









