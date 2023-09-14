Kahveseverlerin merakla beklediği festival başladı

Kahve tutkunlarının heyecanla beklediği kahve festivali bugün kapılarını açtı. Festivalde dünyaca ünlü markaların kahve makinalarından çıkan kahvelerle tadım yapılacak.

İHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 14:05
Kahveseverlerin merakla beklediği festival başladı
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Her yıl on binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan İstanbul Kahve Festivali bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul’da 14- 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival boyunca deneyim alanını ziyaret eden kahve tutkunları, sektör uzmanları ve özel konuklarla bir araya gelecek.

 


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