Kahveseverlerin merakla beklediği festival başladı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 14:05

Güncelleme: 14.09.2023 - 14:10

Her yıl on binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan İstanbul Kahve Festivali bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul’da 14- 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival boyunca deneyim alanını ziyaret eden kahve tutkunları, sektör uzmanları ve özel konuklarla bir araya gelecek.