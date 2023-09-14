Kahveseverlerin merakla beklediği festival başladı
Kahve tutkunlarının heyecanla beklediği kahve festivali bugün kapılarını açtı. Festivalde dünyaca ünlü markaların kahve makinalarından çıkan kahvelerle tadım yapılacak.
Her yıl on binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan İstanbul Kahve Festivali bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul’da 14- 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival boyunca deneyim alanını ziyaret eden kahve tutkunları, sektör uzmanları ve özel konuklarla bir araya gelecek.
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