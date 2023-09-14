İstanbul Kahve Festivali ne zaman? 2023 İstanbul Kahve Festivali nerede?
İstanbul Kahve Festivali'nin ne zaman olacağı kahveseverler tarafından merak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de ünlü sanatçılar festivali coşturacak. Peki, İstanbul Kahve Festivali ne zaman? 2023 İstanbul Kahve Festivali nerede?
İstanbul Kahve Festivali'nin nerede, ne zaman olacağı araştırılıyor. 2023 İstanbul Coffee Festivali'nin 9'uncusu düzenlenecek olan festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak. Peki, İstanbul Kahve Festivali ne zaman? 2023 İstanbul Kahve Festivali nerede?
İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?
Bu sene İstanbul Coffee Festivali, 14-15-16-17 Eylül 2023 tarihinde Tersane İstanbul'da düzenleniyor olacak.
İSTANBUL COFFEE FESTİVALİ'NDE KİMLER SAHNE ALACAK?
14 Eylül / 20:00 KÖFN
21:00 Can Bonomo
15 Eylül / 19:00 İkilem
20:00 Kolpa
21:00 Bedük
16 Eylül / 20:00 Gökcan Sanlıman
21:00 Göksel
17 Eylül / 20:00 İkiye On Kala
21:00 Jabbar
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