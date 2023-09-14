Yayınlanma: 14.09.2023 - 10:16

Güncelleme: 14.09.2023 - 10:16

İstanbul Kahve Festivali'nin nerede, ne zaman olacağı araştırılıyor. 2023 İstanbul Coffee Festivali'nin 9'uncusu düzenlenecek olan festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak. Peki, İstanbul Kahve Festivali ne zaman? 2023 İstanbul Kahve Festivali nerede?

İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Bu sene İstanbul Coffee Festivali, 14-15-16-17 Eylül 2023 tarihinde Tersane İstanbul'da düzenleniyor olacak.

İSTANBUL COFFEE FESTİVALİ'NDE KİMLER SAHNE ALACAK?

14 Eylül / 20:00 KÖFN

21:00 Can Bonomo

15 Eylül / 19:00 İkilem

20:00 Kolpa

21:00 Bedük

16 Eylül / 20:00 Gökcan Sanlıman

21:00 Göksel

17 Eylül / 20:00 İkiye On Kala

21:00 Jabbar