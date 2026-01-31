‘Kalpten Söylenen Bir Şarkı’, Brezilya’nın Oscar adayı ‘Gizli Ajan’ ve ‘Nürnberg’ vizyonda: Gerçek bir aşk öyküsü

Greg Kohs’un “Song Sung Blue” (2008) belgeselinden etkilenen, müzikal romantik dramı Kalpten Söylenen Bir Şarkı’yı bu belgeselden sinemaya uyarlayan Craig Brewer, Milwaukee’de yaşayan işçi sınfından Mike ile Claire Sardina’nın büyük aşkını, müzik tutkularını coşkulu, duygusal bir anlatımla betimler.

Milwaukee, 1990’lar. Vietnam gazisi, deniz piyadesi, araba tamircisi, eski alkolik Mike fuarlarda ünlü şarkıcıları taklit eder. Kuaför Claire şarkıcı olup yaşamına anlam katmak ister. Müziğe tutkun Mike’la Claire’in yolu fuarda kesişir, ilk görüşte birbirlerine âşık olurlar. Claire’in “Nostalji para ediyor” sözüyle Neil Diamond’ın şarkılarını söyleyerek iyice ünlenirler. Çift çocuklarıyla birlikte umut dolu bir yaşama doğru adım atar, bir süre sonra sağlık sorunları, trajediler üst üste gelir. Tam da bu zamanda ruh eşinizi kollayıp güçlü, dirençli, pozitif olmanız gerekir. “Hayatınız yolundayken, şarkılar söylerken, para kazanırken bir anda her şeyin kötüye gitmesini, bunu yenip toparlanmayı anlatmak istedim” diyen Brewer oyuncuları Hugh Jackman’la Kate Hudson’ın performasından çok memnun.

Aşk, trajedi içeren, Diamond’ı saygıyla anan filmi büyük stüdyolar reddetti, Universal’le Focus Features kabul etti. Diamond’ın şarkılarını seçerken zorlanan yönetmen 90’ların, sanatçıların dayanıştığı, yoldaşlık ettiği bir dönem olduğunu vurgular. Jackman’la Hudson canlı performans yaptılar, sette tüm şarkılar kayıt edildi. Süleyman şarkısının yer aldığı final sahnesi etkileyicidir. Görsel, işitsel şölende Kate Hudson başarılı yorumuyla kadın oyuncu dalında Oscar adayı oldu.

BELLEK KAYBOLMAZ

Brezilya’nın yabancı film, erkek oyuncu Oscar adayı Gizli Ajan, Kleber Mendonça Filho’nun yazıp yönettiği ilginç bir politik gerilim. 1977 Brezilya, akademisyen, bilim insanı Marselas, Sao Paulo’dan Recife’ye oğlunu yanına alarak yurtdışına çıkmak için gider. Üniversitenin kamu bütçesini ele geçirmek isteyen faşist işadamı, Marselas’ın peşine kiralık katiller yollar.

Genç adam dikta rejimine direnç mi gösterecek, baş mı eğecektir? Film etik değerler üstünedir, ahlaki değerler yok olunca kendi değerlerimizle nasıl yaşayabiliriz sorusunu sorar. Sivil polis, kiralık katillerle işbirliği içindedir. Köpekbalığının midesinden çıkan kesik bacak polis tarafından yok edilir. Kesik bacak kaybolan insanların, cesetlerin metafordur, parktaki LGBTQ topluluğunu denetler. Ülkede yolsuzluk, çürüme doruktadır. Çevrilen dolaplar, otoriter çıkarımlar, sosyal çatlaklar, baskıcı, boğucu atmosfer günümüze, Brezilya ile ABD arasındaki gerginliğe gönderme yapar. “1977’de 9 yaşındaydım. Tüm yaşamımı etkileyen bir dönemdi. Brezilya’nın travmadan kaynaklanan belleksizlik, unutkanlık sorunu var” diyen Filho, yapım bütçesini kamu ve özel fonlardan topladı. Kültür salt bir ülkenin kimliğinin parçası değil, aynı zamanda endüstrisidir. Başrolde Wagner Moura yer alır.

MUTLAK KÖTÜLÜK

Jack El-Hai’nin “Nazi ve Psikiyatrist” kitabından sinemaya uyarlaran Nürnberg, Nazi liderlerine yönelik tarihi yargılamayı anlatan psikolojik gerilimdir. Amerikalı psikiyatrist yarbay Douglas savaş suçlarından tutuklanan Nazilerin akıl sağlıklarını incelemekle görevlidir. Hitler’in ikinci adamı, Yahudi sorununa nihai çözümün mimarı Göring narsist, sinsi, güdümleyicidir. Davada toplama kampı belgeselinin ölüm sessizliğinde gösterimi etkileyici bir andır. Douglas, Göring’in tuzağına düştüğünü anlayıp not defterini başsavcıya verince gidişat değişir. “Nazilere sempati duyuyormuş gibi görünmekten, onları kartondan canavarlar olarak dondurmaktan kaçındım” diyen yönetmen James Vanderbilt’in filmi rahatsız eder, faşizmin her zaman parlak vaatlerle geriye döndüğünü hatırlatır, radikal görüşlerin sinsice yayılmasına karşı zamansız bir uyarı niteliğindedir. Trump, Putin gibi politik liderlere göndermeler vardır. Üniformasız canavarlar insan kılığında aramızda dolaşırlar. Oyuncu kadrosu Ramin Malek, Russell Crowe, Michael Shannon’dan kurulu.