“Kamuran’ın Melekleri” Aydınlılarla buluştu
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Kamuran’ın Melekleri” oyunuyla Aydınlıların karşısına çıktı. Ayakta alkışlanan oyun sonrası Başkan Özlem Çerçioğlu, yurttaşları tiyatroya davet etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, birbirinden güzel oyunları tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Şehir Tiyatroları, Cenk Behram Su’nun yazdığı, Murat Uysal’ın yönettiği “Kamuran’ın Melekleri” oyunuyla perde dedi.
Kamuran’ın, annesiyle yaşadığı olaylar silsilesinden oluşan oyun, izleyicileri kahkahaya boğdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Tiyatroseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturuyoruz. Oyunlarımıza tüm Aydınlıları davet ediyorum.’’ dedi.
Oyun, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Kamuran’ın, annesinden ayrı ev kiralamasıyla başlayan oyun Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı.
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