Barbar Conan filminin konusu ne? Barbar Conan filminin oyuncuları kim?
Barbar Conan (Conan the Barbarian) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Barbar Conan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Barbar Conan filminin konusu ne? Barbar Conan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Barbar Conan filminin yönetmen koltuğunda John Milius oturuyor. Senaristliğini John Milius ve Oliver Stone üstleniyor. Peki, Barbar Conan filminin konusu ne? Barbar Conan filminin oyuncuları kim?
BARBAR CONAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Henüz küçükken ailesi Thulsa Doom tarafından bir baskında acımasızca öldürülen Conan gönderildiği köle kampında yıllarca intikam ateşiyle çalışır. Bu arada ustasından dövüş sanatlarını öğrenir ve onun becerilerini para kazanmak için dövüş oyunlarında kullanır. Bir kez özgürlüğünü kazandıktan sonra ailesinin vahşice öldürülüşünün intikamını almak için Thulsa Doom'a ulaşmaya çalışır ve yolda rastladığı cesur bir kişide ona destek verir.
BARBAR CONAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Arnold Schwarzenegger - Conan
James Earl Jones - Thulsa Doom
Max von Sydow - Kral Osric
Sandahl Bergman - Valeria
Ben Davidson - Rexor
Gerry Lopez - Subotai
Cassandra Gava - Ateş Elemental
Mako - Büyücü Akiro
Valérie Quennessen - Prenses
William Smith - Conan'ın Babası
Franco Columbu - Pictish Scout
Jack Taylor - Papaz
Sven-Ole Thorsen - Thorgrim
Erik Holmey - Turanyalı Savaş görevlisi
Jorge Sanz - Genç Conan
Nadiuska - Conan'ın Annesi
BARBAR CONAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Barbar Conan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.
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