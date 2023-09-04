Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:06

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:06

Barbar Conan filminin yönetmen koltuğunda John Milius oturuyor. Senaristliğini John Milius ve Oliver Stone üstleniyor. Peki, Barbar Conan filminin konusu ne? Barbar Conan filminin oyuncuları kim?

BARBAR CONAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Henüz küçükken ailesi Thulsa Doom tarafından bir baskında acımasızca öldürülen Conan gönderildiği köle kampında yıllarca intikam ateşiyle çalışır. Bu arada ustasından dövüş sanatlarını öğrenir ve onun becerilerini para kazanmak için dövüş oyunlarında kullanır. Bir kez özgürlüğünü kazandıktan sonra ailesinin vahşice öldürülüşünün intikamını almak için Thulsa Doom'a ulaşmaya çalışır ve yolda rastladığı cesur bir kişide ona destek verir.

BARBAR CONAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Arnold Schwarzenegger - Conan

James Earl Jones - Thulsa Doom

Max von Sydow - Kral Osric

Sandahl Bergman - Valeria

Ben Davidson - Rexor

Gerry Lopez - Subotai

Cassandra Gava - Ateş Elemental

Mako - Büyücü Akiro

Valérie Quennessen - Prenses

William Smith - Conan'ın Babası

Franco Columbu - Pictish Scout

Jack Taylor - Papaz

Sven-Ole Thorsen - Thorgrim

Erik Holmey - Turanyalı Savaş görevlisi

Jorge Sanz - Genç Conan

Nadiuska - Conan'ın Annesi

BARBAR CONAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Barbar Conan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.