Para Avcısı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Para Avcısı filmi nereden uyarlandı?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:26

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:26

Para Avcısı filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Senaristliğini Terence Winter üstleniyor. Peki, Para Avcısı filminin konusu ne? Para Avcısı filminin oyuncuları kim?

PARA AVCISI FİLMİNİN KONUSU NE?

24 yaşında genç ve hırslı bir adam olan Jordan Belfort, yatırımcıları aldatarak kısa zamanda köşeyi döner. Kısa zamanda tonla para kazanıp o parayı aynı zamanda çabucak harcayabilen birisi olur. Uyuşturucu kullanan, fahişeler ile ilişkiye giren pahalı ve pis bir hayatı vardır. Film, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır ve Amerikan borsasında çalışan komisyoncu Jordan Belfort'un biyografisinden esinlenilmiştir.

PARA AVCISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leonardo DiCaprio

Jonah Hill

Kyle Chandler

Jean Dujardin

Jon Bernthal

Matthew McConaughey

Rob Reiner

Margot Robbie

Jake Hoffman

Cristin Milioti

Kenneth Choi

P.J. Byrne

Jon Favreau

Ethan Suplee

Shea Whigham

Spike Jonze

John Behlmann

Stephen Kunken

Dan Hunter

Nina Fleck

Danny A. Abeckaser

Aaron Glaser

Spenser Granese

Tucker Sparkman

Gerard Sullivan

Frank van Putten

Catherine Curtin

PARA AVCISI FİLMİ KİMİN BİYOGRAFİSİ?

Amerikalı broker Jordan Belfort'un 2007'de The Wolf of Wall Street adıyla otobiyografisini yayınlandı, hayatı 2013 yapımı Para Avcısı adındaki uyarlama filme konu oldu.

PARA AVCISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Para Avcısıfilminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.