Para Avcısı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Para Avcısı filmi nereden uyarlandı?
Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Para Avcısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Para Avcısı filminin konusu ne? Para Avcısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Para Avcısı filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Senaristliğini Terence Winter üstleniyor. Peki, Para Avcısı filminin konusu ne? Para Avcısı filminin oyuncuları kim?
PARA AVCISI FİLMİNİN KONUSU NE?
24 yaşında genç ve hırslı bir adam olan Jordan Belfort, yatırımcıları aldatarak kısa zamanda köşeyi döner. Kısa zamanda tonla para kazanıp o parayı aynı zamanda çabucak harcayabilen birisi olur. Uyuşturucu kullanan, fahişeler ile ilişkiye giren pahalı ve pis bir hayatı vardır. Film, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır ve Amerikan borsasında çalışan komisyoncu Jordan Belfort'un biyografisinden esinlenilmiştir.
PARA AVCISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Leonardo DiCaprio
Jonah Hill
Kyle Chandler
Jean Dujardin
Jon Bernthal
Matthew McConaughey
Rob Reiner
Margot Robbie
Jake Hoffman
Cristin Milioti
Kenneth Choi
P.J. Byrne
Jon Favreau
Ethan Suplee
Shea Whigham
Spike Jonze
John Behlmann
Stephen Kunken
Dan Hunter
Nina Fleck
Danny A. Abeckaser
Aaron Glaser
Spenser Granese
Tucker Sparkman
Gerard Sullivan
Frank van Putten
Catherine Curtin
PARA AVCISI FİLMİ KİMİN BİYOGRAFİSİ?
Amerikalı broker Jordan Belfort'un 2007'de The Wolf of Wall Street adıyla otobiyografisini yayınlandı, hayatı 2013 yapımı Para Avcısı adındaki uyarlama filme konu oldu.
PARA AVCISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Para Avcısıfilminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.
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