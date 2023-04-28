‘Kar ve Ayı’ya uluslararası ödül!
Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi “Kar ve Ayı” Amerika’nın en köklü festivallerinden 66. San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde Yeni Yönetmenler Ödülü’nün sahibi oldu.
İlk veya ikinci filmlere açık olan “Yeni Yönetmenler” başlıklı uluslararası bölümde gösterilen film, yarışmanın büyük ödülüne değer görüldü.
Ödül, çalışması özgün sanatsal duyarlılık ve vizyon sergileyen uluslararası bir yönetmene veriliyor.
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