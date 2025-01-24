Uğur Mumcusuz 32 yıl: Öldürüldük ey halkım unutma bizi!
24 Ocak 1993’te aracına konulan bombanın patlaması sonucu öldürülen Uğur Mumcu, 32. ölüm yıldönümünde yurdun çeşitli bölgelerinde anıldı. İstanbul Şişli’deki anma töreni Uğur Mumcu Anıtı önünde yapıldı.
Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993 tarihinde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 32’nci yıl dönümünde İstanbul Şişli'de Uğur Mumcu Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.
Törene gazetemizin çalışanları, okurlarımız da katıldı. Törende konuşan gazetemiz genel yayın yönetmeni Mine Esen, “Günler, yıllar geçiyor ancak Mumcu’nun yazdıklarının, söylediklerinin değeri azalmıyor. Tam tersine o günlerde yaptığı uyarıların, öngörülerin ne kadar haklı olduğu bir kez daha görülüyor. Atatürk devrimlerinin izinde, laik, demokratik bir Türkiye için sözünü sakınmadı, kalemini eğip bükmedi, satmadı. Canı pahasına mücadele etti” dedi.
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