Uğur Mumcu fikirleriyle yaşıyor: 'Aydınlattığı yolda yürüyoruz'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy örgütü ve Kadıköylüler katledilişinin 32inci yılında, Uğur Mumcu’yu her yıl düzenledikleri yürüyüş ile andı.
Rıhtımdaki Atatürk heykeli önünden başlayan yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve birçok Kadıköylü katıldı.
Yürüyüşte, hayatını kaybeden Bahriye Üçok, Gaffar Okkan, Abdi İpekçi, Metin Göktepe, Ahmet Taner Kışlalı gibi demokrasi şehitleri de anıldı.
"AYDINLATTIĞI YOLDA YÜRÜYORUZ"
Altıyol boğa heykelinde sona eren yürüyüşün ardından, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, “32 yıldır olduğu gibi, bugün de Ankara’da hain bir saldırıyla aramızdan alınan Uğur Mumcu için buradayız. Biz tam 32 yıldır, bu yürüyüşü Uğur Mumcu’nun aydınlattığı yolda yürüyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Kösedağ da Mumcu’nun fikirlerini sonsuza kadar yaşatacaklarını söyledi.
Etiketler: #CHP #Uğur Mumcu #Atatürk Heykeli
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