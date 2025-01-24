Uğur Mumcu fikirleriyle yaşıyor: 'Aydınlattığı yolda yürüyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy örgütü ve Kadıköylüler katledilişinin 32inci yılında, Uğur Mumcu’yu her yıl düzenledikleri yürüyüş ile andı.

Uğur Mumcu fikirleriyle yaşıyor: 'Aydınlattığı yolda yürüyoruz'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 23:20

Rıhtımdaki Atatürk heykeli önünden başlayan yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve birçok Kadıköylü katıldı.

Yürüyüşte, hayatını kaybeden Bahriye Üçok, Gaffar Okkan, Abdi İpekçi, Metin Göktepe, Ahmet Taner Kışlalı gibi  demokrasi şehitleri de  anıldı.

"AYDINLATTIĞI YOLDA YÜRÜYORUZ"

Altıyol boğa heykelinde sona eren yürüyüşün ardından, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, “32 yıldır olduğu gibi, bugün de Ankara’da hain bir saldırıyla aramızdan alınan Uğur Mumcu için buradayız. Biz tam 32 yıldır, bu yürüyüşü Uğur Mumcu’nun aydınlattığı yolda yürüyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Kösedağ da Mumcu’nun fikirlerini sonsuza kadar yaşatacaklarını söyledi.


Etiketler: #CHP #Uğur Mumcu #Atatürk Heykeli

İlgili Haberler

Uğur Mumcusuz 32 yıl: Öldürüldük ey halkım unutma bizi!

Uğur Mumcusuz 32 yıl: Öldürüldük ey halkım unutma bizi!
Kalpaksız Kuvvacı Uğur Mumcu ölüm yıldönümünde törenlerle anıldı

Kalpaksız Kuvvacı Uğur Mumcu ölüm yıldönümünde törenlerle anıldı
Can Atalay'dan 'Uğur Mumcu' mesajı: 'Halk, kendisi için mücadele edenleri unutmaz!'

Can Atalay'dan 'Uğur Mumcu' mesajı: 'Halk, kendisi için mücadele edenleri unutmaz!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler