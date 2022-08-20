Dünyanın Sonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dünyanın sonu filminin IMDb puanı kaçtır?

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:55

Dünyanın Sonu özgün adıyla The World's End, senaryosunu Edgar Wright ve Simon Pegg'in yazdığı, yönetmenliğini ise Edgar Wright'ın yaptığı 2013 Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Japonya ortaklığıyla hazırlanmış bilimkurgu komedi filmidir. İşte, filmin ayrıntıları...



DÜNYANIN SONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Yirmi yillik aradan sonra bir araya gelen bes arkadas, gençliklerinde yaptmaya çalistiklari gibi bar bar gezip Dünya'nin Sonu adli barda geceyi bitirmeyi planlamaktadirlar. Fakat bu eglenceli gece, dünyayi kurtarma savasina dönüsür.



DÜNYANIN SONU FİLMİNİN OYUNCUNLARI KİMLERDİR?

Simon Pegg

Nick Frost

Rosamund Pike

Paddy Considine

Martin Freeman

Eddie Marsan

David Bradley

Michael Smiley

DÜNYANIN SONU FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 7/10 olarak belirlenmiştir.