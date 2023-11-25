'Karşılaşmalar', Erimtan Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 25.11.2023 - 17:40

Güncelleme: 25.11.2023 - 17:40

“Karşılaşmalar” performansı, Erimtan Müzesi’nin arkeoloji koleksiyonunun sergilendiği ana salonda ney, perküsyon ve modern dans eşliğinde 24 Kasım’da gerçekleşti. Aynı çalışmanın sergisi müzenin çok amaçlı salonunda 26 Kasım’a kadar devam edecek. Çalışma, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı’nın düzenlediği Şehircilik Bienali’nin de parçası olarak sunuluyor. Bir seneyi aşkın bir süredir Ankara Kalesi sakinlerinin, sanatçıların, ODTÜ mimarlık fakültesi ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının dahil olduğu çalışma, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin yürütücülüğünde gelişti. Çalışma, mekan üzerine alışılmış düşünce kalıplarının dışına çıkmak, zihinsel kimliklerden bağımsızlaşmak, yeni bakış açıları deneyimlemek, kendiliğindenliğe izin vermek ve böylece kentsel mekanların tasarımında kolektif duyguyu ve anlamlılığı temel almayı amaçlıyor.

'Sergi, başka yerlerde de yapılacak'

Ortaklaşa olarak gerçekleştirilen performansta her katılımcının katkısına alan açıldı ve böylece, bilinmedik, daha önceden planlanmayan fırsatlar kolektif oluşumun kendisini biçimlendirdi. Ankara Kalesi Hanlar Bölgesi etrafında bağlayıcılığı ve yaratıcılığı teşvik eden bir buluşma, birleşme ve kaynaşma alanı oluşturuldu. Gençlerin, eğitimcilerin, sanatçıların, Hanlar Bölgesi sakinlerinin karşılaşmaları ile ortaya çıkan bir aradalık, dingin ama derin, saygı ve sevgiye dayalı bir duyguların alanı ile bütünleşti. Prof. Dr. Anlı Ataöv ve Dr. Can Gölgelioğlu’nun proje yürütücülüğünü üstlendiği, modern dans koreografı Bürge Kayanacak, neyzen Sercan Peşan, perküsyonist Ziya Özsökmenler ve Kubilay Demirkan, film yönetmeni Enver Arcak'ın sanatsal kolaylaştırıcılığında, Elif Çiçek, Furkan Erdem Sözeri, İrem Kılıçaslan, Simen Demir, Sude Barut ve Anlı Ataöv’ün performansı ve Ali Kaan Soysal, Alp Yılmaz, Elif İrem Turgut, Hande Avtan ve Mehmetcan Öncü’nün hazırladığı serginin başka yerlerde tekrarlanması planlanmaktadır.



