Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali Kartal’da başlıyor

09 Eylül 2022 Cuma, 16:45

Çocuk edebiyatını; dünyanın dört bir yanından gelen yazarlar, konserler, söyleşiler, çocuk oyunları, tiyatro, atölye, masal dinletileri ve sanatın çeşitli dalları ile harmanlayacak olan festival, Türkiye’nin Masal Müzesi’nin atmosferinde gerçekleştirilecek. Festivalin açılış töreni 10 Eylül Cumartesi günü, saat 14.00’da Masal Müzesi’nde düzenlenecek.

5 ÜLKE 45 YAZAR AYNI ÇATI ALTINDA

“Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali”nde; Türkiye’nin yanı sıra; İsveç, Romanya, Macaristan ve Makedonya’dan 45 çocuk edebiyatı yazarı katılacak. Festival; Kartal’ın tarihi özelliklere sahip, doğanın merkezi konumundaki Kartal Yakacık’ta bulunan “Kartal Belediyesi Masal Müzesi” bahçesinde düzenlenecek. “Kartal Belediyesi Masal Müzesi Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali”; söyleşiler, eğlenceli tarih sohbetleri, konserler, çizgi film gösterimleri, tiyatrolar, kukla tiyatroları, geleneksel çocuk oyunları, gölge oyunları, masal anlatımları, çocuk yazarlarından kitap imzaları ve drama atölyelerini kapsayan geniş bir yelpazeyi içeriyor.

FESTİVALİN ONUR KONUĞU FATOŞ İNHAN

İlhan Şeşen, Sunay Akın, Levent Üzümcü, Sevinç Erbulak, Koray Avcı Çakman, Ömür Kurt, Faruk Duman, Necdet Neydim, Fuat Sevimay, Hamit Demir ve daha nice yazar ve sanatçıların da yer aldığı festivalin “Onur Konuğu” Fatoş Oyuncakları kurucusu ve tasarımcısı Fatoş İnhan. İnhan, festivalin ilk günü, saat 19.00’da “Fatoş Oyuncukları Tarihi” adlı söyleşiyi gerçekleştirecek.

HER GÜNÜ DOLU DOLU GEÇECEK

Pandemi sebebiyle ara verdikleri festivalin ikincisini düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çocuklarımıza hayal dünyalarının kapılarını aralayacak festivalimiz, bu yıl da 7’den 70’e tüm komşularımızın aynı çatı altında topluyor. Festival, yapısı ve içeriği itibariyle Kartal’a has olan Türkiye’nin tek Masal Müzesi’nde gerçekleşecek. Pandeminin yaratmış olduğu etkilerden dolayı bir süre ara verdiğimiz festivalimiz 9 gün sürecek. Her günü dolu dolu geçecek bir program ile taçlandırdığımız festivalimiz, yurt içi ve yurt dışından kıymetli konuklarımızı ağırlayacak” dedi.