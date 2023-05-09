Distopya Film Festivali haziranda sinemaseverler ile buluşacak

Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:21

Güncelleme: 09.05.2023 - 13:34

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali'ne geri sayım başladı. Festival yönetiminin belirlediği ön jüri tarafından yapılan eleme sonucunda bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Filmleri kategorisinde 7, Uluslararası Kısa Metraj Filmleri kategorisinde ise 8 film yarışacak.

Festival başkanlığını bu yıl da Hatice Aşkın üstlenecek. Program direktörü Kerem Akça ve festival koordinatörü Caner Ural ile teknik koordinatör Murat Subay yönetimindeki festivalde Uluslararası Uzun Metraj Filmler; “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” dallarında yarışacak. Uluslararası Kısa Metraj Film yarışma bölümündeki filmler ise “En İyi Film” ve “Jüri Özel Ödülü” için jüri karşısına çıkacak.

Seyirciyle buluşacak olan filmler arasında ödüllü yapımlar da yer alıyor. Cannes’da Altın Kamera Ödülü alan, yönetmenliğini Chie Hayakawa’nın yaptığı “Plan 75” ile Kristina Buozyte ve Bruno Samper’in imzasını taşıyan “Vesper” de ödül için yarışacak.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM FİNALİSTLERİ

Be Right Back - Frauke Havemann

Dry Ground Burning - Joana Pimenta, Adirley Queiro

First Age – Alexandre David

Hayatımın Son 5 Gu¨nu¨ - Hu¨seyin Uc, Mahmut Baldemir

Phi 1.618 - Theodore Ushev

Plan 75 -Chie Hayakawa

Vesper -Kristina Buozyte, Bruno Samper

ULUSLARARASI KISA FİLM FİNALİSTLERİ

Agnus Dei – Sebastien Garner

Border - Khalifa Al Thani

Fraktal: Money Man – Zahid C¸etinkaya

Ruined Wolrd: An AI Elegy in Four Parts - Zoran Poposki

Silent City – Katrina Romanova

Still Here – Guido Ekker

The God – Emir Egˆricesu

Three Shadows – Alexandre Lanc¸a

FESTİVAL HAKKINDA

Festival, distopya türüne dikkat çekmek, ülke sineması içerisinde distopya film üretimini arttırmak, tür çeşitliliğini dengelemek ve çağı yakalayan yenilikçi filmlere fırsat eşitliği yaratmak amaçlarıyla hayata geçiriliyor. Çağımızda geleceğin öngörüsünü sunan ve bilimsel gelişmelere zemin hazırlayan distopyaları, çağın ötesinde vizyonuyla bu türdeki filmlere daha çok alan açılmasının ne kadar elzem olduğunu ortaya koymayı hedefliyor.

FESTİVAL AYRINTILARI

3. Uluslararası Distopya Film Festivali, 1-4 Haziran tarihleri arasında AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek.