Distopya Film Festivali haziranda sinemaseverler ile buluşacak
AKM Yeşilçam Sineması’nda 1-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak Distopya Film Festivali'nde yarışacak 15 film, ön jüri tarafından seçildi.
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali'ne geri sayım başladı. Festival yönetiminin belirlediği ön jüri tarafından yapılan eleme sonucunda bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Filmleri kategorisinde 7, Uluslararası Kısa Metraj Filmleri kategorisinde ise 8 film yarışacak.
Festival başkanlığını bu yıl da Hatice Aşkın üstlenecek. Program direktörü Kerem Akça ve festival koordinatörü Caner Ural ile teknik koordinatör Murat Subay yönetimindeki festivalde Uluslararası Uzun Metraj Filmler; “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” dallarında yarışacak. Uluslararası Kısa Metraj Film yarışma bölümündeki filmler ise “En İyi Film” ve “Jüri Özel Ödülü” için jüri karşısına çıkacak.
Seyirciyle buluşacak olan filmler arasında ödüllü yapımlar da yer alıyor. Cannes’da Altın Kamera Ödülü alan, yönetmenliğini Chie Hayakawa’nın yaptığı “Plan 75” ile Kristina Buozyte ve Bruno Samper’in imzasını taşıyan “Vesper” de ödül için yarışacak.
ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM FİNALİSTLERİ
Be Right Back - Frauke Havemann
Dry Ground Burning - Joana Pimenta, Adirley Queiro
First Age – Alexandre David
Hayatımın Son 5 Gu¨nu¨ - Hu¨seyin Uc, Mahmut Baldemir
Phi 1.618 - Theodore Ushev
Plan 75 -Chie Hayakawa
Vesper -Kristina Buozyte, Bruno Samper
ULUSLARARASI KISA FİLM FİNALİSTLERİ
Agnus Dei – Sebastien Garner
Border - Khalifa Al Thani
Fraktal: Money Man – Zahid C¸etinkaya
Ruined Wolrd: An AI Elegy in Four Parts - Zoran Poposki
Silent City – Katrina Romanova
Still Here – Guido Ekker
The God – Emir Egˆricesu
Three Shadows – Alexandre Lanc¸a
FESTİVAL HAKKINDA
Festival, distopya türüne dikkat çekmek, ülke sineması içerisinde distopya film üretimini arttırmak, tür çeşitliliğini dengelemek ve çağı yakalayan yenilikçi filmlere fırsat eşitliği yaratmak amaçlarıyla hayata geçiriliyor. Çağımızda geleceğin öngörüsünü sunan ve bilimsel gelişmelere zemin hazırlayan distopyaları, çağın ötesinde vizyonuyla bu türdeki filmlere daha çok alan açılmasının ne kadar elzem olduğunu ortaya koymayı hedefliyor.
FESTİVAL AYRINTILARI
3. Uluslararası Distopya Film Festivali, 1-4 Haziran tarihleri arasında AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek.
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