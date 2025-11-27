“Kasaba Sakinleri” lösemili çocuklar için sahnede

Trabzon’un köklü sanat kurumlarından Trabzon Oda Tiyatrosu, yeni çocuk oyunu “Kasaba Sakinleri” ile prömiyere hazırlanıyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Mahir Elvan’ın yürüttüğü ekip, “Tiyatro iyileştirir” mottosuyla yola çıkarak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

Oyun, 6 Aralık 2025 tarihinde Saat 12.00’de, Mövenpick Otelde Umut ve Yaşam Derneği iş birliğiyle lösemili çocuklara ücretsiz olarak sahnelenecek.

Yeni oyunun yönetmen koltuğunda Trabzon Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Hazar Altıntaş oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Devlet Tiyatrosu’nun deneyimli isimleri Songül Nadir ve Güliz Oktar yer alıyor. Sevilen dizi oyuncusu Murat Aşar da projeye destek veren isimler arasında. Oyundaki bazı kukla tasarımları ise başarılı tasarımcı Yasemin Nalçacıoğlu tarafından hazırlandı.

Genel Sanat Yönetmeni Mahir Elvan, yıl boyunca Trabzon’daki ilkokullarda kukla oyunları sahneleyerek çocuklarla buluşmaya devam edeceklerini belirterek, “Sanatın iyileştirici gücünü her çocuğa ulaştırmak en büyük hedefimiz” dedi.