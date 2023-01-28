Katledilen İranlı kadınların hikâyeleri

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 04:08

Oyunda kadınların ruhları arafta, kendilerine ayrılan bir yerde, bitmeyen bir döngüyle nasıl katlediklerini anlatıyor, hesap veriyor.

Dört bölümden ve birer monologdan oluşan, İran’ın bugünkü sosyal bağlamını yansıtan ve gerçek hayattan beslenen sürreal bir metin.

Farsça sahnelenen oyun, Türkçe üst yazıyla sunuluyor.

