Katledilen İranlı kadınların hikâyeleri
İran’ın ayrı bölgelerinde şiddete maruz kalan ve farklı şekillerde ölen dört kadının hikâyesini anlatan “Kadınlar Bölümü. IR” oyunu 29 Ocak, 12 Şubat, 26 Şubat günleri saat 19.30’da Kumbaracı50’de sahnelenecek.
Oyunda kadınların ruhları arafta, kendilerine ayrılan bir yerde, bitmeyen bir döngüyle nasıl katlediklerini anlatıyor, hesap veriyor.
Dört bölümden ve birer monologdan oluşan, İran’ın bugünkü sosyal bağlamını yansıtan ve gerçek hayattan beslenen sürreal bir metin.
Farsça sahnelenen oyun, Türkçe üst yazıyla sunuluyor.
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