Kayıttan Sahneye: 10 Usta 10 Albüm

On müzisyenin kendi müzikal dilleri ve üretim anlayışlarıyla bir araya getirildiği bir kayıt serisi olarak başlayan, albüm serisinin dijital yayınlarının ardından plak basımları da tamamlanarak fiziksel bütünlüğe ulaşan projenin sahne ayağını Babylon’daki konserler oluşturuyor.









Dört güne yayılan programda projede yer alan, farklı kuşaklardan on caz yıldızı albüm kayıtlarında yer alan kadrolarıyla sahne alacak. Amaç albümlerde kurulan müzikal atmosferi canlı performans bağlamında yeniden üretmek ve kayıt ile sahne arasındaki diyaloğu görünür kılmak. Müziği yalnızca sonuç ürünü olarak değil, süreciyle birlikte düşünmek ve belgelemek.





Toplam on konserden oluşan festival programı; 24 Şubat 20.00’da Ali Perret; Sibel Köse ve İmer Demirer ile başlıyor. Festival; 25 Şubat, 20.30’da Ayşe Tütüncü ve 20.30’da Nilüfer Verdi; 26 Şubat, 20.00’da Oğuz Büyükberber; 21.15’da Selen Gülün ve 22.30’da Emin Fındıkoğlu; 27 Şubat 20.30’da Neşet Ruacan ve 21.30’da Randy Esen konserleriyle bitecek.