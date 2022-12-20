Kayseri'de 7,5 milyon yıllık 'aslan kafatası' bulundu

20 Aralık 2022 Salı, 12:35

Taşhan bölgesi kazı çalışmalarında görevli Uzman Antropolog Ömer Dağ, Kayseri’nin yeraltı konusunda çok zengin bir şehir olduğunu belirterek, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Bahçecik Barajı mevkide yaptıkları kurtarma çalışmalarında 7,5 milyon yıllık aslan kafatasının bulunduğunu söyledi.

Dağ, “Kayseri’nin yeraltı muazzam zengin bir yapıya sahip. Zaten Yamula Barajı’nda bulunan fosillerin büyüklüğü, korunma durumları önceki yıllarda çıkan fosillerde de bunu gün yüzüne çıkardık. İnsanlarla buluşturduk bu fosilleri. Bu fosillerden yola çıkarak zaten Kayseri’nin verimli olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda daha sonra ilerleyen yıllarda farklı yerlerden hep ihbar geldi. Ayni şekilde oralardan da fosil kalıntımız çok. Kayseri’nin farklı farklı noktalarından ihbarlar geldi ve fosil buluntularına ulaştık” dedi.

BULUNTULAR 7,5 MİLYON YILA TEKABÜL EDİYOR



Bahçecik Barajı mevkide aslan kafatasının bulunduğunu ve buluntuların 7,5 milyon yıla tekabül ettiğini söyleyen Ömer Dağ, şöyle konuştu: