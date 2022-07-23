Kazdağı Bilgesi Cumhuriyet’i elinden düşürmüyor

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Şiirlerinden bir bölümü 2018’de Türk Halk Müziği sanatçısı Zeki Çiçek tarafından derlendi. “Edremit’in Türküleri” olarak notaya çekildi. CD olarak okutuldu, piyasaya çıktı.

Kahyaoğlu, Edremit merkezli dünya tarihini kitaplaştırdı. Tahtakuşlar Monografyası’nın yazarı. Edremit Körfezi’nde, Güre, Altınoluk, Küçükkuyu’da konuşmacı olarak katıldığı açıkoturum ve konferanslar ilgi ile dinleniyor. Çok da iyi bir Cumhuriyet okuru. Gazetesini bir gün olsun kaçırmıyor. “Neden Cumhuriyet?” diye sorulduğunda Sinan Kahyaoğlu, şunları söylüyor: “Cumhuriyet gazetesi aklı ön plana alan, Anadolu aydınlanmasını devam ettiren gazetedir. Mustafa Kemal’in çizgisinde gider. Bu çizgide gittiği için insanlar da Cumhuriyet gazetesini okuyarak kendi görüşlerini daha da geliştirirler. Birisi üç yıl okusun Cumhuriyet gazetesini, lise mezunu kadar bilgi sahibi olur derler.”

YENİ ÇALIŞMALAR

Kahyaoğlu, halk şiiri ustası Hasan Akburak’ın şiirlerini topladı. Onları ve Çamlıbal ile Doyran köylerinin monografyalarını yayımlayacak. Şimdilerde, “Kazdağı Tahtacı Türkmenlerinde Dağ Kültü ve Sarıkız Efsanesi” adlı çalışma üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. “Biz özgür akılcıyız” diyor Sinan Kahyaoğlu, “Ama aynı zamanda da kendi içimizdeki hikmet bilgisinin farkındayız. O dengeyi muhafaza ediyoruz. O dengeyi muhafaza etmedik mi işler bozulur...”



