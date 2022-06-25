Kazım Koyuncu, ölümünün 17. yılında Artvin'deki mezarı başında anıldı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:09

Sosyalist kimliğiyle tanınan, Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu için ölümünün 17. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anma düzenlendi.

Törene 33 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçının annesi Hüsniye, kardeşleri Oğuz, Hüseyin ve Niyazi Koyuncu ile Canan Koyuncu Erdem, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, yakınları ve sevenleri katıldı.

Ekmekçi, sanatçının şarkılarının yurt içinde ve yurt dışında halen dinlendiğini, söylendiğini belirtti.

Koyuncu'nun, Hopa'da birçok sanatçının da yetişmesine öncülük ettiğini vurgulayan Ekmekçi, "Bu anlamda Hopalılar olarak Koyuncu'ya teşekkür borçluyuz. Kazım Koyuncu Hopa için çok önemli bir değer. O sanatıyla, şarkılarıyla aramızda yaşıyor. Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

"KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUZ"

Kazım Koyuncu'nun ağabeyi Hüseyin Koyuncu ise kardeşini ölümünün 17. yılında tüm sevenleriyle birlikte özlem ve sevgiyle andıklarını dile getirdi.

Özlemlerinin her geçen yıl katlanarak arttığını ifade eden Koyuncu, "Bizi teselli eden, sevenlerinin her zaman bizlerle olması, onu unutmaması. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Aramızdan ayrılalı 17 yıl oldu, üzüntülüyüz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar var. Kazım şarkılarıyla dünyaya mal olmuş bir sanatçı. Güzel işler yaptı. Herkes takdir ediyor, biz de gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Koyuncu, kardeşinin sanatçı kişiliğinin yanı sıra iyi bir Trabzonspor taraftarı olduğunu da anımsatarak şöyle devam etti:

"Kardeşim Trabzonspor'un şampiyonluğunu göremedi. Trabzonspor şampiyon olunca annem mezarının başına giderek 'Oğlum çok sevdiğin Trabzonspor şampiyon oldu' diyerek ilk müjdeyi verdi. Kazım Trabzonspor'u çok severdi. Aşırı bir Trabzonspor sevgisi vardı. Trabzonspor Kulübü yetkilileri aradı, yakın zamanda şampiyonluk kupasını Kazım'ın mezarına getireceklerini ifade ettiler. Bu bizi çok mutlu eder."

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bora Mercan da "Trabzonspor, şair ceketli çocuğun şarkılarıyla şampiyon oldu. Kazım her daim kalbimizde ve yüreğimizde yaşayacak. Rahmetle, özlemle anıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi, Hopalı kadınlardan oluşan koro ise sanatçının bazı şarkılarını seslendirdi.