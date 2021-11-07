Niyazi Koyuncu'dan duygulandıran Kazım Koyuncu paylaşımı: "Bugün tam 50 yaşında"
Müzisyen Niyazi Koyuncu, sosyal medya hesabından 25 Haziran 2005'te kanser nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı ağabeyi Kazım Koyuncu'nun doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.
"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu Kazım Koyuncu, kanser nedeniyle 33 yaşında hayata veda etmişti.
Ağabeyi gibi müzisyen olan Niyazi Koyuncu, Kazım Koyuncu'yu doğum gününde unutmadı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koyuncu, duygusal bir paylaşımda bulundu.
"ABİM TAM 50 YAŞINDA"
Kazım Koyuncu'nun bir fotoğrafını paylaşan Niyazi Koyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı;
Bugün ağabeyim tam 50 yaşında! İyi ki varsın ve her zaman var olacaksın. Doğum günün kutlu olsun canım Kak'im...
Bugün abim tam 50 yaşında.. İyi ki varsın ve her zaman var https://t.co/ZFRme9R82dğum günün kutlu olsun canım Kak’im?? #KazimKoyuncu pic.twitter.com/yJax4XfGGL— niyazi koyuncu (@niyazikoyuncu) November 6, 2021
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