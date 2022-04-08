Metin Lokumcu davası 1 Temmuz tarihine ertelendi

08 Nisan 2022 Cuma, 14:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Artvin'in Hopa ilçesine başbakan olduğu dönemde, 31 Mayıs 2011 tarihinde yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarda polis biber gazı kullanmış, öğretmen Metin Lokumcu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın 6. duruşması Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Sol Parti PM Üyesi Alper Taş ve CHP ilçe başkanları da izledi.

VEKİLLERİN DAVAYA KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özel davaya katılım talebinde bulundu.

Milletvekillerinin davaya katılım talepleri heyet tarafından reddedildi. Davanın 1 Temmuz 2022 tarihine ertelenmesine karar verildi.

Öztunç, duruşmaya verilen arada adliye önünde yaptığı açıklamada, yargılama sürecini şöyle değerlendirdi:

"BİBER GAZINI ERZURUM’DAN GELEN POLİSLER ATMADIYSA KİM ATTI"

Metin Lokumcu davası nedeniyle bir kez daha Trabzon’dayız, Trabzon Adliyesi’ndeyiz. Dava görüşülüyor, duruşmaya ara verildi, devam edecek. Şunu söyleyelim; sanıklardan bir kişi hariç hepsi dinlendi. Bir sanık kaldı, o da önümüzdeki duruşmada dinlenecek, öyle görülüyor. Bugün aile dinleniyor, tanıklar dinleniyor. Lokumcu’nun oğlu, kardeşleri, o sıra da orada bulunanlar dinleniyor. Görünen tek bir şey var; sanıklar, ‘görmedim, duymadım, bilmiyorum’ diyorlar. ‘Biz biber gazını atsak niye ayağımızın önüne atalım’ diyorlar. ‘Biz atmadık’ diyorlar. Peki Erzurum’dan gelen polisler atmadıysa bu biber gazını kim attı? Herhalde gökten biber gazı yağmadı. Biri biber gazını attı, biri bu gazları attı bu belli ama herkes birbirinin üzerine atıyor. O ‘ben bilmiyorum’ diyor, öbürü ‘ben duymadım’ diyor, öbürü ‘ben teşhis edemem, tanımıyorum’ diyor.

"ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA HOPA ADETA GAZA BOĞULDU"