Keanu Reeves’in çalınan saatleri Şili’de bulundu!

Ünlü oyuncunun Los Angeles’taki evinden çalınan üç saat, Şili polisi tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi. Manevi değeri yüksek olan bu saatler, John Wick 4 filmi sonrası dublör ekibine hediye edilmişti.

Keanu Reeves’in çalınan saatleri Şili’de bulundu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:33

Ünlü oyuncu Keanu Reeves’in geçtiğimiz yıl Los Angeles’taki evinden çalınan üç saat, Şili polisi tarafından Santiago’da bulundu. Saatlerin manevi değeri ise dikkat çekti.

Şili polisi, başkent Santiago’da düzenlediği bir operasyonla Keanu Reeves’in evinden çalınan üç saate ulaştığını açıkladı. Operasyonda, 21 yaşındaki bir kişi tutuklanırken saatlerle birlikte çeşitli mücevherler de ele geçirildi.

JOHN WİCK ÇEKİMLERİ SONRASINDA HEDİYE EDİLEN SAATLER

Çalınan saatlerden biri olan 9 bin dolarlık Rolex Submariner’ın üzerinde, “John Wick Beşlisi, teşekkürler, JW4, 2021” ifadeleri yer alıyor. Bu saatler, 2023 yılında vizyona giren John Wick: Chapter 4 filminin 2021’de tamamlanan çekimleri sonrasında Reeves tarafından dublör ekibine hediye edilmişti.

Ünlü oyuncu, daha önce 2003 yapımı Matrix Reloaded filminin çekim ekibine Harley Davidson motosikletler hediye ederek cömertliğiyle gündeme gelmişti.

Bu saatlerin bulunmasıyla, hem Keanu Reeves hem de hayranları derin bir nefes aldı.


Etiketler: #Keanu Reeves #John Wick #Los Angeles #Rolex

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