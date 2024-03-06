Cameron Diaz uzun bir sürenin ardından beyazperdeye dönüyor: Keanu Reeves'li 'Outcome' için görüşmeler sürüyor...

Cameron Diaz beyazperdeye dönebilir. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı Outcome filmi için görüşmeler sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:30
Cameron Diaz uzun bir sürenin ardından beyazperdeye dönüyor: Keanu Reeves'li 'Outcome' için görüşmeler sürüyor...
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Cameron Diaz, uzun bir aranın ardından oyunculuğa geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Apple Original Films'in yakında vizyona girecek kara komedi "Outcome"da, Jonah Hill'in yazıp yönettiği filmde Keanu Reeves ile birlikte rol almak için son görüşmelere başladığını açıkladı.

Jonah Hill'in Ezra Woods ile birlikte yazdığı ve yönettiği "Outcome", Keanu Reeves'in canlandıracağı hasarlı bir Hollywood yıldızının, geçmişinden gelen gizemli bir video kliple şantaja uğramasının ardından şeytanlarıyla yüzleşme ve telafi etme çabasını konu alıyor.

Cameron Diaz'ın rolü hakkında henüz ayrıntı verilmese de, oyuncunun "The Mask", "My Best Friend's Wedding", "There's Something About Mary", "Bad Teacher", "Charlie's Angels" ve "Shrek" gibi komedi ve dramatik projelerdeki başarıları göz önüne alındığında, "Outcome" için heyecan verici bir seçim olduğu söylenebilir.

Diaz, 2018'de oyunculuktan uzaklaşarak yazarlık ve girişimcilik alanında faaliyet göstermişti. Ancak "Outcome"daki rolüyle birlikte, Diaz'ın Hollywood'a dönüş sinyalleri verdiği ve izleyicilere merakla beklenen bir performans sunacağı düşünülüyor.


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