Kelimelerden sofraya: 'Tam Kıvamında' bir akşam

8.05.2026 18:02:00
Burçak Şener’in Tam Kıvamında adlı ilk kitabı, Aila’da düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Şefler, yazarlar ve gastronomi tutkunlarının buluştuğu gecede, kitabın ilham veren yolculuğuna dair özel sohbetler ve tadım menüleri ile lezzet ve hikâye aynı sofrada bir araya geldi.

Gastronomi yazarı Burçak Şener’in Cumhuriyet Kitapları etiketiyle okurla buluşan ilk kitabı "Tam Kıvamında", özel bir lansman yemeğiyle tanıtıldı. Gastronomi dünyasına kavramsal ve duygusal bir perspektif sunan kitap, ilk kez bir sofra etrafında konuklarla buluştu. Michelin önerili Aila’da düzenlenen davete gastronomi ve medya dünyasından pek çok isim katıldı. Gecede, Kemal Can Yurttaş tarafından hazırlanan ve kitapla diyalog kuracak şekilde kurgulanan özel menü sunuldu.

BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK YEMEK

Kitabın temel kavramlarından “kıvam” teması ön plana çıktığı gecede her bir tabak, kitabın anlatı dünyasını gastronomik bir dile taşıyarak davetlilere çok katmanlı bir deneyim yaşattı. Yemeklerin yalnızca bir tüketim aracı değil, aynı zamanda bir anlatım biçimi olduğu vurgulandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Yağız İzgül, hem menüye hem de kitabın ortaya çıkış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzgül, mutfak ile kurulan sezgisel bağın ve yaratım sürecinin altını çizerken, yemek ve anlatının iç içe geçtiği bu deneyimin önemine dikkat çekti.

Yeme-içme dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen lansman, gastronominin yalnızca tabakta değil; hikâye ve hafızada da yer bulan çok katmanlı bir alan olduğunu ortaya koydu.

İlgili Konular: #Cumhuriyet Kitapları #gastronomi #Tam Kıvamında #Burçak Şener #Yağız İzgül