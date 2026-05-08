Kelimelerden sofraya: 'Tam Kıvamında' bir akşam

Gastronomi yazarı Burçak Şener’in Cumhuriyet Kitapları etiketiyle okurla buluşan ilk kitabı "Tam Kıvamında", özel bir lansman yemeğiyle tanıtıldı. Gastronomi dünyasına kavramsal ve duygusal bir perspektif sunan kitap, ilk kez bir sofra etrafında konuklarla buluştu. Michelin önerili Aila’da düzenlenen davete gastronomi ve medya dünyasından pek çok isim katıldı. Gecede, Kemal Can Yurttaş tarafından hazırlanan ve kitapla diyalog kuracak şekilde kurgulanan özel menü sunuldu.

BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK YEMEK

Kitabın temel kavramlarından “kıvam” teması ön plana çıktığı gecede her bir tabak, kitabın anlatı dünyasını gastronomik bir dile taşıyarak davetlilere çok katmanlı bir deneyim yaşattı. Yemeklerin yalnızca bir tüketim aracı değil, aynı zamanda bir anlatım biçimi olduğu vurgulandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Yağız İzgül, hem menüye hem de kitabın ortaya çıkış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzgül, mutfak ile kurulan sezgisel bağın ve yaratım sürecinin altını çizerken, yemek ve anlatının iç içe geçtiği bu deneyimin önemine dikkat çekti.

Yeme-içme dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen lansman, gastronominin yalnızca tabakta değil; hikâye ve hafızada da yer bulan çok katmanlı bir alan olduğunu ortaya koydu.