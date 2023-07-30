Kendi klibini çizdi!
Sanatçı “Timsah” Hakan Çağlar’ın Plak ve Ben şirketinden plak olarak yayımlanan son albümü “İçimdeki”nden “Kan Akar” isimli şarkıya klip geldi.
Ayrıca yeniden akustik olarak yorumlanan şarkı ve klip YouTube’dan izlenebilir. Hakan Çağlar, video klibin animasyonlarına da baştan sona kendisi imza attı.
Çağlar, kliple ilgili olarak “Günde on saat disiplinli bir çalışmayla beş ayda bitirdim. Amatör bir ruhla korkusuzca çalıştım” dedi.
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