Kepez’den 23 Nisan’a özel senfonik rock konseri

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:04

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:04

Kepez Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da coşku dolu etkinliklerle kutluyor. Kepez’in 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri, ilçenin dört bir yanına bayram heyecanını taşıyarak çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Şenlik etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Akademi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Dokumapark’ta bir konsere imza attı. Antalya’nın simge alanlarından Dokumapark’ta sahne alan orkestra, Barış Manço ve Cem Karaca’nın eşsiz eserlerini senfonik rock yorumuyla Antalyalılarla buluşturdu. Şef Engin Beslek’in yönetimindeki performansta, 12 solist sahne aldı ve izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Dokumapark’ı dolduran yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Hem çocukların hem de büyüklerin büyük ilgi gösterdiği konserde, 23 Nisan’ın coşkusu müzikle daha da anlam kazandı.



"ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ SANATLA BULUŞTURUYORUZ"



Dokumapark’taki bayram coşkusuna Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’de ortak oldu. Başkan Kocagöz, Mimar Sinan Akademi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’nın Barış Manço ve Cem Karaca’nın eserlerinden oluşan senfonik rock konserini vatandaşlarla beraber büyük bir keyifle izledi. Çocuklara da Türk bayrağı hediye etti. Etkinlikte konuşan Kepez Belediye Başkanı, 23 Nisan’ın anlam ve önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, büyük önderimizin çocuklara armağan ettiği, millet iradesinin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi kuran başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum ruhları şad olsun. Atatürk der ki: "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. İşte biz, bugün burada o damarları daha da güçlendirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi sanatla buluşturmak için bir aradayız" dedi.



KEPEZ’DE KÜLTÜR VE SANATA BÜYÜK ÖNEM



"Bu akşam burada sadece bir konser dinlemeye gelmedik" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Bu akşam; müziğin, emeğin, umudun ve dayanışmanın sesiyle buluşmaya geldik. Sahnede yalnızca notalar yok Birlikte çalmanın, birlikte üretmenin, birlikte büyümenin gücü var! Mimar Sinan Akademi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’nın her bir üyesi, bu topraklarda yetişen, müziğiyle hayata dokunan evlatlarımız ve 12 solistimizle birlikte bu sahne; yeteneğin, emeğin ve inancın buluştuğu yerdir. Bugün sadece bir orkestra konseri değil, aynı zamanda Kepez’in kültüre, sanata ve gençliğe verdiği önemin bir yansımasını izliyoruz. Barış Manço’nun, Cem Karaca’nın ölümsüz şarkılarıyla geçmişin duygusu, bugünün enerjisi ve yarının umudu aynı sahnede buluşuyor. Bir kuşak, başka bir kuşağa el veriyor Ve bu elin sıcaklığı Kepez’in yüreğinden çıkıyor. Bu konserin ilkinde salonlar doldu, ayakta alkışlandı. Bugün bir kez daha aynı coşku, aynı sahiplenme ile buradayız" diye konuştu.



Başkan Kocagöz, "Ben, bu orkestrada keman tutan ellerde, bu sahnede söylenen her söz de, burada yükselen her alkışta Kepez’in yarınlarını görüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Dokumapark’taki 23 Nisan konserine CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.