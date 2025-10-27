Kibele sezonu Hayati Misman Retrospektif Sergisi ile açtı

İstanbullu sanatseverler çalışmalarını Ankara’da sürdüren sanatçının gravürlerinin yanı sıra büyük boy yağlıboya tabloları, soyutlanmış portreleri, bronz heykelleri ve kendine özgü bir teknikle oluşturduğu metal, dekupaj ve kaplama kolajlarıyla tanıştıran sergiyi 20 Ekim 2025 - 19 Ocak 2026 tarihleri arasında izleyebilecek.

Konya’da 1945’te doğan, Akşehir Öğretmen Okulu ve hocaları arasında Adnan Turani, Turan Erol’un da olduğu Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü mezunu olan sanatçı, 1970-1975 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı bursla Almanya, Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde ünlü sanatçı hocaların öğrencisi oldu, “Graphic Design” alanında ihtisas yaptı. Dönüşünde Gazi’de on iki yıl, Bilkent'te on üç yıl, Hacettepe’de 2006’da emekli olana dek beş yıl öğretim üyeliği yaparak yüzlerce öğrenciye görmenin yeni yollarını öğretti.

Yurtiçi ve dışında pek çok sergi açan, eserleri müze ve koleksiyonlarda yer alan Prof. Hayati Misman’ın, “Paleti hiç kurumadı”, hep çok çalıştı, 1978’den beri beş kez aldığı “Ankara, Devlet Resim ve Heykel Sergisi” ödülü başta olmak üzere yurtiçinde ve aralarında “1982 Barış Ödülü”(Bulgaristan); “1982 Ödül Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü(Yunanistan-Türkiye) ödüllerinin de olduğu yurtdışında birçok ödüle değer görüldü.

“Babamın yüzünü hiç görmedim. Annem bana hamileyken ölmüş. Annem bizi kimselere muhtaç bırakmamak için terzilik yaptı.” diyen sanatçı on yaşından beri boyadığı tahta kaşıklarla tahsilini tamamlamış. Eşi Canan Hanımın da büyük desteğini gören sanatçının eserlerinde kadın figürü önemli yer tutuyor. Kadın figürleri, bazen doğayla birleşir, bazen toplumsal kimlikleri sorguluyor. Tablolarında birkaç gravür kalıbını bir arada yorumlayan Hayati Misman’ın elinde tuvale dönüşüyor. Misman,, sergide de yer alan fırçasından, gravür kaleminden, metal keskilerinden çıkan imgelerle zaman içinde değişen insanın ve doğanın iç içe geçen destanını gözler önüne seriyor.